21歲男心律不整瀕死 電擊十多次加裝葉克膜救回

21歲周姓男子沒有心臟病史，平常生活、運動表現也與同儕無異，雖曾被診斷有心律不整，卻因無異狀便不以為意。直到日前突然在家昏倒失去意識，救護人員到場後發現病人無意識、無脈搏，趕緊執行自動體外電擊術，持續急救施予心肺復甦術，送往新竹台大分院急救，但周一直無法恢復心律，院方立刻啟動葉克膜團隊，跨縣市至桃園協助裝置救援。

新竹台大分院心臟血管內科醫師廖敏村說，從醫院醫師接到電話到葉克膜裝置完成至回復穩定循環僅花費約90分鐘。期間周男一直呈現反覆心室顫動，總共電擊十多次。

因心臟無法穩定運轉將血液輸送到全身器官，只能依靠葉克膜體外循環的方式，維持病人的血液輸送。最後在葉克膜維持下，體外電擊術才順利將心臟整流回正常心律。同時將周轉心臟科加護病房，亦緊急照會心臟內科團隊，以協助後續照護。

廖敏村醫師說明，周男到的第一張心電圖雖呈現正常竇性心律，但判讀後發現為「沃夫-巴金森-懷特症候群(Wolff-Parkinson-White syndrome, WPW syndrome) 」，此心律不整有猝死風險。其院外自動電擊器的紀錄也顯示，當時周接受體外電擊術後，心律變成心房顫動的節律，但很快又變成心室顫動，該心律不整即是造成周到院前心臟停止的原因。

因此，醫護團隊緊急安排電氣燒灼手術，使用傳統電燒方式以根除周的「沃夫-巴金森-懷特症候群」。周也在術後第四天順利移除葉克膜，於12天後順利出院，且意識清楚正常，活動自如，沒有留下神經學的後遺症。

廖敏村說明，新竹台大分院為竹苗地區唯一全時間待命的葉克膜照護團隊，目前有6位心臟血管外科專任醫師與4名體外循環師，可以接受24小時葉克膜支援與開心手術。在蔡孝恩醫師的帶領及心臟血管外科團隊的努力下，每年開心手術有200例。

自2011年從署立醫院時代改制為台大分院後累積案例已經突破1200例。2013年起至今已經多次協助院外及跨縣市的葉克膜緊急醫療，到目前已經累積35例院外支援，涵蓋桃竹苗各大醫院。

廖敏村指出，「沃夫-巴金森-懷特症候群」的發生率雖約為千分之一到三。時常是在兵役體檢時被發現，終其一生約有百分之三到四的猝死風險，是屬可免除兵役的心律不整問題。鑑於醫療進步，現今可透過微創電氣燒灼手術，達到根治而免除猝死的風險。