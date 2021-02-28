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討厭香菜嗎？ 美國研究稱這類人有基因變異

香港01 / 楊中文
香菜。 圖／聯合報系資料照片
香菜。 圖／聯合報系資料照片

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很多食物都會加入香菜提升香味，但對為數不少人來說，一聽到它就「耍手擰頭」。一項研究結果指出，有些人之所以討厭它，除因其特殊氣味和口感，還與人類基因有關。

英國《鏡報》引述一項美國康奈爾大學發布的研究結果。統計遺傳學家Nicholas Eriksson在2012年發布的研究指出，有一個涉及香菜味覺的遺傳成分，顯示喜不喜歡香菜，與嗅覺受體基因有沒有變異有關。不喜歡它的人，是有基因變異者。

研究員指出，不喜香菜或與嗅覺受體基因變異有關。他們認為，一些嗅覺受體基因、有可能是OR6A2，或導致嗅覺受體覺得香菜味如肥皂。

美國基因技術公司23andme在2012年發布網誌並分享，稱香菜的「香味質素」主要取決於醛類化合物，一是果味和蔬菜，另一種則是肥皂味和辛辣。

23andme曾對約5萬名客戶進行問卷調查，問他們是否喜歡香菜，再將他們的資料與問卷答案進行比對。

雖然研究證明嗅覺受體出現基因變異，與「人對香菜的味覺」有關，但公司稱一般基因變異只能就這個分別（喜不喜歡香菜）做出非常小部分的解釋，至少在23andme的客戶身上是這樣。

延伸閱讀：

新冠肺炎｜日本研究揭患者嗅覺失靈原因　耳鼻喉科教授建議服中藥

失嗅覺｜瘜肉荷爾蒙變3類成因　把握黃金6個月重建嗅覺針灸都得？

文章授權轉載自《香港01》

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