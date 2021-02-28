達叔再見！吳孟達你不知道的4個秘密 20大經典電影角色含淚謝幕

謝謝達叔！再見了！

「像這種要求，我這輩子也沒見過～」一看到台詞馬上就想起他，知名港星吳孟達27日因肝癌病逝，享壽70歲。生前他出演多部星爺電影，每一個角色在他的詮釋下都是經典，隨便一部都有熟悉的台詞，像是「娘子快跟牛魔王出來見上帝」、「我要寫個慘字」、「我還沒上車啊」等等。

回首吳孟達的70年人生，有起有落，帶給大家更多是歡快的笑聲，今天《DailyView網路溫度計》整理了關於達叔的4件你可能不知道的事，還透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查他飾演過的經典電影角色，看看哪一個是大家心中的萬年不敗，一起讀下去吧！

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image source:吳孟達微博

喜劇搞笑的背後...你不知道的吳孟達





小秘密1：吳孟達的配音員是誰？

港片明星周星馳、吳孟達，他們的台灣御用配音員是石班瑜、胡立成，熟悉港片的人對胡立成的聲音肯定不陌生，2015年過世的胡立成老師，作為吳孟達御用配音員，他中低音富有磁性的聲調，詮釋吳孟達電影中搞笑、滑稽的演技，配出獨有的「吳氏喜劇風格」，是許多人的「耳中經典」。

除了吳孟達，胡立成其實還配過許多經典角色，像是《櫻桃小丸子》的爺爺友藏、《米奇妙妙屋》的飯桶博士、《魔法公主》的乙事主再到《怪獸電力公司》傑瑞，通通都靠他的聲音，把角色都「配」活了！

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小秘密2：達叔和星爺怎麼了？

「星爺」周星馳和吳孟達的搭配相信是許多人心中不滅的經典，從《賭聖》、《九品芝麻官》到《喜劇之王》，兩人合作無間還「上契」（結拜），好感情不言而喻。

不過兩人卻在《少林足球》後就沒再合作，有報導指出，當時周星馳籌拍《功夫》時留角色給吳孟達，但中間遇上SARS疫情而延期，之後再開拍變成吳沒有檔期而告吹，之前吳受訪曾透露，星爺覺得他沒有義氣，坦承感情不同以往，形容兩人「有點老死不相往來那種感覺」。之後星爺拍《美人魚》時也邀請達哥，他卻因生病而拒絕，算一算至此兩人長達20年沒再合作。

隨著吳孟達肝癌住院，周星馳致電關心算是關係破冰，吳孟達還曾說：「只要我還沒死、星爺還沒退休，都有機會再合作。」但還沒等到兩人再次搞笑，達叔就永遠的長眠、星爺淚送老搭檔離去了。

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小秘密3 最經典的電影台詞

《九品芝麻官》包有為：「我肚子還有點餓」、「像這種要求，我這輩子也沒見過。」



《逃學威龍》曹達華：「我還沒上車呢！」

《大話西遊之月光寶盒》二當家：「娘子快跟牛魔王出來見上帝啊！」

《少林足球》峰哥：「好一條奪命香雞腿！」

《破壞之王》鬼仔達：「我這個人真的淡泊名利，你千萬別告訴別人我有絕世武功。」

《整蠱專家》車親仁：「老爹不會重男輕女的。」

上面幾句，是不是超有畫面呢？你心目中吳孟達的經典台詞是什麼呢？

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小秘密4 曾想輕生之後成功再起

吳孟達並非一開始就非常有名，在他剛出道的時候，因為嗜賭成性而欠下高達30萬港幣的高額賭債，也沒有戲可以接，曾一度想自殺。

吳孟達曾說，低潮時曾向同學周潤發開口借錢，還因對方沒有借而萌生恨意，不過周潤發雖然沒借錢，但還是介紹電影角色的機會給他，後來吳孟達也修心養性，重新努力研究演技，終於成功再起，演出一部部經典好戲，並清還賭博的債務。

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再見達叔！回憶吳孟達經典20大電影角色

第六名 花柳成

代表電影：《賭神》

養一群小弟樂當高利貸老大，吳孟達詮釋財務老闆那種邪壞的笑容、面對美女的豬哥垂涎，吳孟達就像是真的嗜錢如命、貪生怕死的大老闆，年輕時的熟男大叔感，加上留起小鬍子更貼近角色。

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第五名 曹達華

代表電影：《逃學威龍》、《逃學威龍2》

一句「我還沒上車啊」成為時下年輕鄉民梗，吳孟達在《逃學威龍》和周星馳化身辦案警察，化身學校工友時則是警方臥底，工友的親切感、略ㄎㄧㄤ的行動和周星馳的一搭一唱成為全片賣點。

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第四名 韓子昂

代表電影：《流浪地球》

《流浪地球》可以說是吳孟達近來在大螢幕上較為熟知的角色之一，少見的科幻故事大片，吳孟達飾演太空人的爺爺，在片中包辦了多個淚點，過去搞笑溫馨的他，演起溫情暖心戲碼也是讓人哭遍電影院。

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第三名 明鋒

代表電影：《少林足球》

少林足球是吳孟達和周星馳合作的最後一部電影，吳孟達在裡面飾演的是人稱「黃金右腳」的明鋒，曾經是明星球員的他，因為貪圖金錢故意輸掉比賽，也意外讓自己瘸了，從此窮途末路。

在一次偶然認識了少林弟子阿星(周星馳飾)，認為他有足球天分，把希望都寄託在他身上，便邀請他參加足球大賽，阿星也邀請他的師兄弟一同參賽，最後帶領著少林隊拿下全國超級盃的冠軍。

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第二名 大師兄、老夫子、長眉大師

代表電影：《笑林小子之新烏龍院》、《無敵反斗星》、《天生絕配》、《新烏龍院之笑鬧江湖》

身為七八年級生，又是「電影台」兒童的人，對《新烏龍院》的兩寶+一大寶的組合絕對不陌生！吳孟達帶著郝劭文、釋小龍搞笑演出，想當年多少在電視前哈哈大笑，時隔23年再拍續集，一樣是老夫子帶著長大的小沙彌們，長相、喜感再進化，依舊帶給大家滿滿的笑聲。

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第一名 三叔／黑仔達

代表電影：《賭聖》、《賭俠》、《賭俠2之上海灘賭聖》、《賭聖延續篇：賭霸》、《新精武門1991》、《賭聖2之街頭賭聖》

說到三叔，大家一定都不陌生，沒錯，就是賭聖系列電影裡左頌星的三叔，因為知道阿星有特異功能可以透視也可以搓牌，財迷心竅的三叔認為如果把特異功能用在賭博上，那還不發財了嗎？三叔便要阿星要以賭神為偶像、拜師學藝，要將賭發揚光大成為新一代的賭聖。期間也因為三叔被美色迷得神魂顛倒而發生了一連串的趣事。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月01日至2021年02月27日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳孟達經典電影角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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