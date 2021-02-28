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出遊注意！ 17大風景遊樂區路段 今恐車多壅塞

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
公總預估，今日國內各大風景區及鄰近遊樂區會有17大路段有局部壅塞情形。圖為清境農場。本報資料照片
公總預估，今日國內各大風景區及鄰近遊樂區會有17大路段有局部壅塞情形。圖為清境農場。本報資料照片

今天是228連續假期的第2天，交通部公路總局表示，昨日有部分路段車多或易壅塞的現象，如台66線平鎮路段及台74線霧峰路段、新竹縣台1線及台61線等主要聯絡道南向車流，預估今日國內各大風景區及鄰近遊樂區會有17大路段有局部壅塞情形。

今天容易壅塞路段包括，台2線關渡往淡水路段、台2線萬里往大武崙路段、台2線福隆往瑞濱路段、台3線、台7線大溪往慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻路段、台14甲線霧社往清境農場路段、台18線中埔交流道路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段、台65線接國3土城交流道路段、台74線台中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道等。

公路總局說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公總說，本次連假疏運提供多項優惠措施，包括共14家業者90條國道客運重點疏運路線，於110年2月26日至3月1日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠；轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供使用電子票證搭乘後轉乘在地公路客運基本里程8公里或市區客運一段票免費措施；持電子票證搭乘43條「台灣好行」客運路線享半價優惠。

公總說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛8766班次，疏運13萬7406人；東部國道客運路線共計行駛1714班次，疏運2萬7298人。

國道客運 公共運輸 替代道路 台灣好行 塞車

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