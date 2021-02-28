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退化性關節炎年輕化 醫師：好發年齡提前至4、50歲

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
許多長輩們深受退化性關節炎或關節疼痛所苦，臺北榮民總醫院桃園分院骨科醫師林育寬提醒，近年來關節軟骨磨損時間表已提前到4、50歲。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
許多長輩們深受退化性關節炎或關節疼痛所苦，臺北榮民總醫院桃園分院骨科醫師林育寬提醒，近年來關節軟骨磨損時間表已提前到4、50歲。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

許多長輩們深受退化性關節炎或關節疼痛所苦，臺北榮民總醫院桃園分院骨科醫師林育寬提醒，該狀況因關節軟骨磨損引起退化性關節炎，近年來受傷、肥胖、慢性病、姿勢不正確或過度運動等，更讓關節軟骨磨損時間表提前到4、50歲。

林育寬指出，經常在門診時聽見爺爺、奶奶們反應，最近天氣冷，待在家中看電視坐太久好像就站不太起來，走路感覺膝蓋骨頭一直磨來磨去，而且會很痛該怎麼辦？他也提醒家中如有長輩者，要多留意長輩的身體狀況。

現在是高齡化社會，林育寬說，長輩們因退化性關節炎所衍伸開刀後傷口疼痛及其復原期可能要拿拐杖、坐輪椅的種種問題，內心都會十分焦慮，深怕會影響到日後生活的活動力。

林醫師說明，退化性關節炎的治療可從保守性治療到手術治療，他強調，手術前一定要經過一段時間的保守性治療，包含生活習慣的改變、股四頭肌的訓練、藥物治療等，當保守性治療無效且膝蓋疼痛影響到日常生活，才是開刀的時機。

許多長輩們深受退化性關節炎或關節疼痛所苦，臺北榮民總醫院桃園分院骨科醫師林育寬提醒，近年來關節軟骨磨損時間表已提前到4、50歲。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
許多長輩們深受退化性關節炎或關節疼痛所苦，臺北榮民總醫院桃園分院骨科醫師林育寬提醒，近年來關節軟骨磨損時間表已提前到4、50歲。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

關節炎 手術 慢性病

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