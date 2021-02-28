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國道6大易塞路段 建議南向下午、北向上午出發

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高公局預估，今天將有國一楊梅新竹、圓山—大華系統等六大易塞路段。本報資料照片
高公局預估，今天將有國一楊梅新竹、圓山—大華系統等六大易塞路段。本報資料照片

今日是和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局表示，今天凌晨0時至5時平均交通量為4.4百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.3倍，預估本日交通量為110百萬車公里，高公局預估，今天將有國一楊梅新竹、圓山—大華系統等六大易塞路段，建議南向下午出發、北向上午出發。

昨全日交通量為112.8百萬車公里，為年平均平日 88百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍，高公局說，昨日路況除國5南向石碇至頭城路段於晚上11時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8時後大致順暢。

高公局預估，今天上午壅塞路段將出現在國1南向楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統、北向圓山—大華系統、國3南向三鶯—關西、烏日—霧峰、國5南向南港系統—坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發，北向用路人上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說，今天相關疏導措施包括凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局表示，已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途建議利用省縣道。

新竹 高速公路

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