不斷更新／國道14地雷路段 高公局籲北返上午就出發

（07:45更新）

國1湖口服務區-竹北南向路段車多壅塞，出現紅色警示，時速只有26公里。國3（汐止）往國5南回堵長度0.5公里。

（06:50更新）

今天是和平紀念日連續假期第二天，高速公路局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。上午6時許，國道各路況交通大致順暢。

高速公路局預判今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時國5南港系統南向入口高乘載、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。