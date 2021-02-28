未來1周天氣數變！ 吳德榮：今明天中南部易有霧及空汙

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地轉為多雲時晴，東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷。北部14至25度，中部14至27度，南部15至30度，東部17至27度。

明天各地仍為多雲時晴的天氣，白天微熱，高溫28至31度，早晚偏涼；今明兩天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，隨時注意相關訊息。

他說，周二又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，白天高溫降10度，約降至18度，其他地區氣溫略降；新竹以北、東半部轉有局部雨。

周三大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲，新竹以南多雲時晴；氣溫緩升。周四、周五各地多雲時晴，白天微熱、早晚涼；東半部及山區偶有局部降雨的機率。

他說，周六下波鋒面逼近，冷空氣較弱、但水氣很多，為多雨的型態；各國模式所模擬的影響時序及範圍、差異很大，且都在調整中，故有待持續觀察。