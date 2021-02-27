解讀氣喘大數據6／氣喘治療特色4大醫療院所

●林口長庚醫院

根據健保署109年統計，無論主診斷氣喘件數、使用氣喘控制型藥物及緩解型藥物，林口長庚皆位居所有層級醫院第一名。林口長庚胸腔科系主任林恕民表示，林口長庚20年前即加入健保氣喘醫療給付改善方案，加上每天有12位醫師看門診，床位也多達160床。

林恕民表示，現在大家鮮少聽見氣喘死亡案例，但過去氣喘令人聞風喪膽。健保署建置的氣喘醫療給付改善方案，雛形即由林口長庚內科部主任郭漢彬參與，因此林口長庚也最早加入試辦計畫，投入大量資源，送醫師出國進修，改善治療流程等。

林恕民表示，林口長庚診斷氣喘的程序有別於他院，只要懷疑氣喘，第一步先確認患者肺功能，急症者在一天內完成檢查，一般患者在一周內完成檢驗，同時檢視患者對藥物反應，是否有過敏體質。一旦進入治療程序，每位患者皆先接受衛教師用藥諮詢，了解藥物控制的重要。

在林口長庚治療氣喘的患者平均59歲，高於其他醫院。院內氣喘患者以成人居多，加上林口長庚屬於治療急重難症的醫院，相對嚴重患者也多，院內設置胸腔科病床160張，約10%因氣喘住院，平均住院天數為7天以內。

●台北市立聯合醫院

根據健保署109年統計，台北市立聯合醫院主診斷氣喘件數，為區域醫院第一名。北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，氣喘好發時期兩極化，發病原因複雜，除過敏外，也跟體質、抽菸、慢性病等有關，成年人氣喘較難治療。

蘇一峰指出，第一波高峰多在6、7歲學齡前幼童，男生發病比女生多，主要以過敏為主，幼童會頻繁揉眼睛、咳嗽，台灣每5個學齡前孩童就有1人氣喘。第二波發病高峰為50歲以上，若過去曾得過氣喘，因身體免疫力、心肺功能走下坡後，就會復發。

小時候沒氣喘，成年有氣喘的機率不高，但也可能因吸入過多髒空氣或抽菸等造成氣喘。蘇一峰曾遇過一名不抽菸的病患，卻因肺功能不好而有氣喘，原來他擔任交通指揮警衛一職，長期吸入大量交通廢氣，才導致氣喘。

檢查時，透過抽血可看到過敏指數高低，指數高代表是因過敏而引發氣喘，指數低者也可能得到氣喘，低指數者對藥物反應不佳，較難治療。

根本避免氣喘要「從胎兒做起」，母親在懷孕期間喝酒，孩子出生後家中潮濕長黴菌、家人抽菸、生活環境大量空汙、感冒拖很久等，都會走向氣喘之路。

●輔仁大學附設醫院

根據健保署109年統計，輔大附醫主診斷氣喘件數位居地區醫院第一名。輔大醫院檢驗醫學科暨胸腔內科主任李麗娜認為，輔大醫院檢查項目齊全、排程快，且新北市人口數較多，診斷件數可能因此相對較高。

李麗娜說明，氣喘病是一種慢性氣管發炎及氣管過敏性反應的疾病，受到宿主體質和環境因素雙重影響。氣喘可經適當的治療而緩解或恢復，依嚴重程度可能有久咳不癒、呼吸困難、喘鳴音、胸悶和咳嗽等症狀。

病人不見得能分辨氣喘和心臟疾病症狀的差別，氣喘發作可能很迅速也可能慢慢表現，但是急性發作時可能會很嚴重，若未能即時給予有效治療，可能引發呼吸衰竭、甚至致命。

氣喘發作危險因子包括塵、化學物質、藥物、病毒感染、空氣汙染、環境的溫度或濕度改變等。北部濕度相對較高，是過敏原如黴菌、塵蟎喜歡的環境。

李麗娜表示，輔大醫院在診斷氣喘的檢查項目，包括各種肺功能檢查、過敏原檢測、IgE檢測、嗜酸性白血球等，都非常完備齊全。相對於醫學中心來說，檢查排程更快，便利性佳，更能適切吻合地區性與長期追蹤治療的需求。

●新竹陳君毅小兒科診所

109年主診斷氣喘件數，新竹市陳君毅小兒科診所高居全台基層診所第一名。曾任長庚兒童醫院小兒科、長庚醫學中心兒童急診主治醫師，擅長兒科過敏氣喘的小兒科院長陳君毅表示，通常兒童的感冒表現都以咳嗽為主，若久咳不癒，就應將過敏氣喘列為主要鑑別診斷，但能依經驗做出正確診斷的醫師卻不多。

陳君毅指出，氣喘是兒童常見的慢性呼吸道疾病之一，發生率很高，與現代環境工業化變遷、飲食西化、家裡擺放地毯有關。一般兒童感冒咳嗽療程約一至兩周，但過敏氣喘的咳嗽卻會持續一至兩個月，反覆無法痊癒。有些經驗不夠的醫師只會告訴家長咳嗽恐與過敏有關，但仍開立感冒藥，最後症狀卻沒有改善。

陳君毅說，過敏症狀通常不會單獨發生，會合併其他身體部位包括氣管、鼻子、眼睛、皮膚等。有些家長無法接受孩子有過敏氣喘，因此他看診時都會旁敲側擊，並根據年齡、習慣給予不同治療方式，一個治療階段大概是三個月，若有改善就會減量或停藥。有些兒童的過敏氣喘會因長大體質改變使症狀好轉，但在幼兒年紀是需要治療的。家長要與醫護人員配合討論治療計畫，讓氣喘遠離兒童不是難事。

根據健保署109年統計，輔大附醫主診斷氣喘件數位居地區醫院第一名。輔大醫院檢驗醫學科暨胸腔內科主任李麗娜認為，輔大醫院檢查項目齊全、排程快，且新北市人口數較多，診斷件數可能因此相對較高。

圖╱輔大附醫提供 北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，氣喘好發時期兩極化，發病原因複雜，除過敏外，也跟體質、抽菸、慢性病等有關，成年人氣喘較難治療。

圖╱北市聯醫提供 109年主診斷氣喘件數，新竹市陳君毅小兒科診所高居全台基層診所第一名。陳君毅表示，通常兒童的感冒表現都以咳嗽為主，若久咳不癒，就應將過敏氣喘列為主要鑑別診斷。

圖╱陳君毅提供