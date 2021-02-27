解讀氣喘大數據2／氣喘人口北多於南 高齡女性住院率高

依109年1至11月健保署分區別統計的氣喘人數，台北區人數最多18萬人，再者是北區10萬人及中區8.9萬人，南區、高屏人數降至約6萬人，東區僅有1萬人。診斷人數「北多南少」，專家認為，雖可能與各區加保人數有關，但國內氣喘盛行率確實有「北多於南、都市多於鄉村」的趨勢。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會常務理事、北部開業診所醫師林應然進一步說明，除台灣中部以北環境較溼冷，容易誘發氣喘外，都市化人口密集、汽機車空汙明顯，又首當其衝面對東北季風增強，夾帶大量境外空汙移入，才會出現氣喘人數南北差異現象。

林應然說，誘發氣喘最常見的原因就是病毒感染，如感冒等，幼兒抵抗力較差，是氣喘第一風險族群，再者是器官老化的高齡者。以109年1至11月不分性別氣喘就醫者而言，0至9歲130,976人，多於65歲以上長者113,408人，尤其0至9歲的小男孩78,584人多於同齡小女孩52,392人。

氣喘容易靠藥物控制，九成氣喘患者可在門診得到照顧，109年1至11月氣喘病人住院情形，不分性別、年齡別住院比率僅有1.3%。台灣氣喘諮詢協會監事、林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉解釋，在臨床上，一旦氣喘患者急性發作後，在急診治療也無法好轉，就會安排住院。

國內氣喘患者住院比率中，以65歲以上長者最多，占1.7%；0至9歲次之，為1.5%；再者為19-64歲共1%，10至18歲最少，僅有0.9%；值得注意的是，若細分性別、年齡別，住院比率最高的是65歲以上女性，多達2.1%。

面對高齡女性氣喘住院率高，林應然研判，可能與停經、常吸入炒菜油煙有關。葉國偉則認為，雖目前難以釐清原因，但既然數據證實高齡女性氣喘易住院，更應作為警示。氣喘患者在年幼時，藥物控效果好，花費少，應在此時用心治療、改善病狀，減少急性發作，避免老後花大錢住院治療。

109年1至11月氣喘件數統計中，雖基層診所總件數最多，但不分院所層級別排名，陳君毅小兒診所是唯一進入前十名的基層診所。奪下前五名者仍是林口長庚、台北馬偕、台大醫院、中國附醫及台北市立聯醫。林應然認為，收治規模影響排名，醫師人數多，可承接業務量自然大。

109年主診斷氣喘使用所有治療方式，含控制型藥物及緩解型藥物，使用人數共263,723人，前五名院所分別為林口長庚、台北馬偕、台北市立聯合醫院、台大醫院及台北榮總。葉國偉指出，健保資料證實，用藥排名與各院所氣喘件數統計確實有一致趨勢。

若單分析用以「治本」的控制型氣喘藥物，使用人數為185,336人，但葉國偉提醒，由於該資料成分為Beclomethasone dipropionate、Budesonide、Fluticasone、Triamcinolone acetonide、Mometasone furoate的吸入性藥品，國內使用控制型藥物氣喘患者數據可能低估。

葉國偉說明，近年有一款Montelukast成分的口服藥物，也是國內臨床常用控制型藥物，這類藥物非類固醇，「用咬的，吃起來像糖果一樣」，是目前治療兒童氣喘常見藥物。但他也坦言，被診斷氣喘輕微者，確實不需使用控制型藥物，並非所有患者都需吃藥。

另外，如果一名氣喘患者每次都使用「治標、救急」的緩解型藥物，代表照顧品質不好。雖國內使用緩解型藥物者有137,383人，但可能被高估。葉國偉解釋，臨床上開立緩解型藥物處方，不代表一定會使用，緩解型藥物多是「以備不時之需」，避免半夜急性發作跑急診。