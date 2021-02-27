解讀氣喘大數據1／口罩戴得勤 去年氣喘人數大減

26年前，歌手鄧麗君因氣喘病逝泰國，女星崔愛蓮也因氣喘急性發作猝逝。過去氣喘曾令人聞風喪膽，現在治療氣喘有完善系統，已少聽聞死亡案例。氣喘是兒童最常見的慢性呼吸道疾病之一，也是種文明病，但只要在幼兒時期正確治療，就有機會好轉。本期「聰明就醫×健保大數據」從全國氣喘就醫數據，分析相關治療與特色醫院，提供民眾就醫參考。

新冠肺炎疫情雖擾亂全世界，但「勤洗手、戴口罩」衛生觀念建立，也意外讓部分疾病數下降，包含「氣喘」。健保資料庫顯示，107至108年全台診斷氣喘人數分別為61萬及64萬多人，但109年1至11月人數卻下降為50萬人，即使12月以當年每月平均人數計算，加總仍不到60萬人。

健保署署長李伯璋說，疫情確實使民眾不敢往醫院跑，但相信去年氣喘診斷人數下降，應與良好衛生習慣有關。現今工業社會，環境汙染難免，如多戴口罩，可有效減少暴露於誘發氣喘危險因子中，降低氣喘發作、就醫次數，「希望疫情過去，戴口罩的習慣可留下。」

在台灣，每六名孩子中，就有一名有氣喘問題，包括李伯璋的外甥。「雖然台灣醫療可妥當照顧氣喘兒，但這些孩子和家長都很辛苦。」李伯璋分享，當初他姊姊為了改善孩子體質，常常帶著孩子往游泳池跑，適當運動提升孩子對運動的耐受性，現在外甥已經長大了，氣喘也幾乎得到控制。

健保大數據顯示，109年1至11月主診斷為氣喘的門診、住診總件數達188.3萬件，不論醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所，都是氣喘患者就醫選擇項目。李伯璋說，台灣基層診所也有很多氣喘專科醫師，對於優先選擇診所的氣喘患者而言，在基層可以就近、快速解決問題。

李伯璋的論點在氣喘門診、住診件數分布可得到證實，診所門診件數最多，超過98萬件，同樣是可近性高的區域醫院僅次於診所，件數為37.8萬件，第三及第四分別為醫學中心及地區醫院，分別為28.9萬件及23萬件。選擇去門診等待時間較少的診所，符合民眾盡速處理氣喘問題的訴求。

目前氣喘治療已有完整系統，多透過門診定期追蹤就可妥善控制。據健保數據顯示，台灣109年1至11月氣喘急診比率為3.4%，住院比率1.3%，其中氣喘病人平均住院天數為6.8天，平均每次住院醫療費用大約為3萬元左右，但14天內因疾病再住院率卻仍有7.1%。

李伯璋說，氣喘是一種慢性疾病，它會反覆發作，也可能自行緩解，不能自行緩解的患者若接受適當治療，通常可恢復；但若病況嚴重又未及時接受治療，則可能致命。患者本身是否具氣喘知識及遵從醫囑服藥，成為導致延緩治療或治療不足最重要的原因。

為了提升氣喘患者照護能力及改善生活品質，健保署自2001年11月起，推動「氣喘醫療給付改善方案」，透過醫療團隊，給予完整且正確的衛教資訊，強化病患自我照護的能力，減少急症及併發症的發生。

李伯璋分享，據健保署最新資料顯示，108年參與該專案的氣喘患者，出院14天內再入院率為5.5%，明顯比整體氣喘患者的7.1%呈現初步成效。也證實加強氣喘患者追蹤管理及衛教服務，提供完整且連續性的照護模式，可改善氣喘患者照護品質。

「長期而言，也能有助於整體醫療費用降低。」李伯璋提醒，氣喘患者應具備正確知識，並且在疾病惡化前，做到良好的疾病管理方式，即早掌握造成體質敏感因素，降低外在環境刺激，保持「勤洗手、戴口罩」好習慣。