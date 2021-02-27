力挺台灣鳳梨！農委會：短短1天 企業預購逾1600噸

農委會指出，中國大陸昨宣布自3月起暫停台灣鳳梨輸入消息一出，國內企業、民間團體熱烈挺台灣鳳梨農，短短一天時間，就預購超過1600公噸的鳳梨，呼籲民眾、企業繼續一起吃鳳梨、挺台灣、挺農民。

大陸無預警祭出禁鳳梨令，官方、民間齊心齊力因應，除農委會砸10億元穩定鳳梨價格水準，並實施相關因應補貼措施，加強國內行銷等，農委會也向企業喊話，籲請企業團購挺鳳梨。

農委會表示，民眾除可透過「台灣農產嘉年華」網站（https://farmersbuy.cas.org.tw/）內的電商平台上網訂購鳳梨，針對企業或團體團購部分，農委會也已經建立好多元管道，可直接上網填寫表單（https://forms.gle/Qasap5JZcYhYJKex7）預購，企業若想直接與產地購買，也可撥打專線049-234-1053聯絡農委會農糧署聯繫。

外銷業者部分，農委會說，可與農委會的鳳梨產業策略聯盟聯繫，電話：02-2585-1775轉19。

農委會指出，面對中國大陸這次暫停台灣鳳梨輸入，已全面啟動完整因應措施，務確保台灣鳳梨的產地價格維持在過去2年的平均水準之上，農委會也編列10億元預算辦理各項輔導措施，包含提高海外拓銷獎勵金、補助加工處理費及運費等，預計將3萬噸台灣鳳梨拓銷到中國以外市場，以多元加工方式利用2萬噸。

3月將逐漸進入鳳梨產期，農委會也呼籲國人一起吃鳳梨、挺台灣、挺農民！