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小兒心臟科國際權威傅雲慶 接任台中榮總副院長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
行政院退除役官兵輔導委員會昨天公布，由小兒心臟科國際權威傅雲慶接任台中榮民總醫院副院長。圖／本報資料照片
行政院退除役官兵輔導委員會昨天公布，由小兒心臟科國際權威傅雲慶接任台中榮民總醫院副院長。圖／本報資料照片

行政院退除役官兵輔導委員會昨天公布，由小兒心臟科國際權威傅雲慶接任台中榮民總醫院副院長。傅雲慶曾創下許多全球第一，包括2004年亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞可免開刀、免全身麻醉；2007年全球兒童首例經由頸靜脈裝關閉器手術，他也是補心臟破洞最快5分14秒記錄保持者

台中榮總院長陳適安一月中旬上任之後，全力打造台中榮總為全台最強醫學中心。傅雲慶原為台中榮總兒童醫學部主任，三年多前接受延攬出任中國醫藥大學兒童醫院院長。在陳適安極力邀請下，傅雲慶同意重回台中榮總，與昔日同仁共同繼續打造台中榮總為國際心臟醫學重鎮。

傅雲慶於1989年畢業於國立陽明大學醫學系，於2003年取得陽明大學臨床醫學研究所博士學位後，獲行政院公費補助到美國芝加哥大學及哈佛大學附設兒童醫院進修最新的心導管技術，師從世界兒童介入性心導管大會主席Ziyad Hijazi教授，學成歸國即成立介入性心導管團隊，以免開刀的方式為心臟病童解決痼疾。

介入性心導管治療的優點是免開刀、時間短、恢復迅速，通常術後隔天即可出院。傅雲慶常受邀至國外演講及示範手術，更有不少患者專程來台求治。

根據台中醫林第106期報導，去年1月9日，越南胡志明市舉行國際會議，全世界約有數百位小兒心臟科醫師參加。當天傅雲慶在台灣示範手術轉播至會場，他執行難度最高的經皮穿胸修補二尖瓣，最後他要把約0.4公分的管子拔掉時，視訊主持人建議送病人去開刀房縫補較安全。

傅雲慶決定依原計畫免開刀，利用封堵器把心臟破洞補起來，手術成功，會場傳來雷動的歡聲。看似藝高膽大，但傅雲慶說，「其實這手術我已完成過許多回，有把握」。

傅雲慶認為，身為基督徒對自己的幫助很大。「常常喜樂、不住的禱告、凡事謝恩」是他的座右銘，他說，一樣是半夜值班做好幾個CPR，有些年輕的醫師會說運氣差，但基督徒會說，感謝上帝看重我，讓我可以救別人。「這是心態的問題，抱怨與否都要做，就開心作，臭臉一張去看病人，沒有人舒服，就是台語的歡喜作、甘願受」。

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