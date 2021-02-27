港星吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

港星吳孟達今因肝癌病逝，享壽70歲。據報導，吳孟達二個月前切除腫瘤，後續等待接受化療，近日病情急轉直下今病逝。

台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，肝臟是無聲的器官，肝臟病變患者不會有感，早期能夠發現的患者大多是長期控制B、C肝或定期健檢發現，等到不適才就醫大多是晚期，而晚期肝癌的治療效果有限，從診斷到死亡平均半年到一年，嚴重者三個月內就可能辭世。

楊培銘表示，肝癌初期幾乎無明顯症狀，但是若是已經出現黃疸、腹脹、疲倦、右上腹疼痛、發燒、食慾不振、體重減輕，又或是肝衰竭、肝昏迷，恐怕都已經是晚期肝癌，而晚期肝癌治療工具有限，導致死亡率極高，近年雖有免疫療法，但僅對20％的晚期肝癌患者有效，延長約39個月的壽命，但仍遠低於早期治療的效果。

林口長庚醫院副院長簡榮南表示，台灣肝癌的患者以「病毒性肝炎」為最大宗，大多是B、C肝的帶原者，其次為酒精性肝炎，第三位為脂肪性肝炎。台灣近年來積極找尋B、C肝帶原者，但推估仍有一半的B、C肝帶原不知道自身有病毒性肝炎，若能在早期發現，腫瘤小於3公分以下，透過手術治療幾乎可以完全根除肝癌。

簡榮南表示，自知是B、C肝帶原的患者，約有六成會定期於門診追蹤，能幫助肝癌及早發現，但仍有四成的患者，雖然自知帶原卻未定時追蹤，成了肝癌未爆彈。

簡榮南表示，若以B、C肝來看肝癌的發生率，台灣仍以B肝引起的肝癌較多，依照統計台灣36歲以上的成年人B肝帶原的盛行率約12％到15％之間，36歲以下大約僅有1％，與台灣推動B肝疫苗接種有關。而香港成年人的B肝感染率雖比台灣低，但約落在10％到12％左右，若是加上有飲酒、藥癮的習慣，都會加速肝損傷的速度。

楊培銘表示，預防肝癌第一步得先瞭解自己是否有B、C肝帶原，國健署自去年9月開放45歲以上、79歲以下民眾，一生能有一次免費肝臟篩檢，呼籲民眾盡可能利用。被檢查出並非B、C肝帶原者，若年齡在40歲以上，仍建議每年做一次腹部超音波。

他表示，抽血檢查肝功能或是檢驗胎兒蛋白，也不一定能及早發現肝癌，得透過超音波才能及早發現腫瘤。他提醒造成肝癌，也可能是因為飲酒過量或是肥胖造成，避免過度飲酒，飲食正常，規律運動才有辦法趨吉避凶。