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連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下車道如巨龍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
228連假首日，省道台1線枋寮至枋山路段南下車道白天車潮綿延不斷。記者潘欣中／翻攝
228連假首日，省道台1線枋寮至枋山路段南下車道白天車潮綿延不斷。記者潘欣中／翻攝

疫情趨緩加上邊境未解封，連假首日出遊車潮湧現，往返台東和屏東墾丁必經的省道台一線枋寮水底寮南下路口，今天上午8時起爆出每小時約2500輛的超大量，警方實施調撥車道紓解；台1線枋寮至枋山路段南下車道白天車潮綿延不斷，宛如巨龍，部分路段因發生追撞停停走走，直到晚上才緩和，車速維持在60公里上下，往墾丁的台26線車多，車流大致順暢，警方也提醒今、明天下午會出現北返車潮。

墾丁今天湧入逾2萬遊客，灰濛濛天空有點掃遊客興，鵝鑾鼻、貓鼻頭各景點和遊憩沙灘還是人潮不歇，交通大致順暢；入夜後人潮匯集的墾丁大街，警方配合防疫規畫「三階段管制」執行交通管制措施，人潮沒有滿溢至大街車道，採一般假期狀況的人車分道。

墾丁 車潮 車道

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