吳孟達病逝為何好哀傷？ 40歲男憶「像家人一樣」惹人鼻酸

吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。許多人聽聞消息後都非常難過，有網友就問「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」，該貼文也釣出一名40歲的阿伯表示「因為感覺就像是看到親近的鄰居大叔離開一樣」。

有網友在ptt的「gossiping」板上以「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」為題發問，釣出一名40歲的男網友回文表示，看到達叔過世的新聞，感覺像是一位從小相處到大的鄰居大叔離開一樣的感傷。

男網友憶起「從國中家裡有裝第四台開始，達叔陪伴了我人生中最無憂無慮的時光，不知道有多少次的晚餐是看著達叔的電影中度過。」更難過談道，儘管這些電影看了不下百次，但是每次電視只要轉到還是會停下來看一段時間。

男網友接著表示，縱然達叔每次都是擔任綠葉的角色，也不是主角，但是就像是自己的人生一樣，默默的做好配角的工作，做最好襯托紅花的綠葉。最後傷心寫下「拜拜達叔，一路好走，謝謝您。」

貼文一出，許多擁有相同回憶的網友紛紛留言「因為真的是從小到大看他長大的」、「 7年級生，感覺一堆老藝人默默離開」、「 難過，以後只能看著龍祥懷念達叔」、「謝謝達叔RIP」、「從小陪伴我們長大阿，感覺像家人一樣」、「時代的眼淚」。