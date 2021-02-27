快訊

港星吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

「偉人陳吉仲報告」被酸爆 名嘴：蘇貞昌用心歹毒啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳孟達病逝為何好哀傷？ 40歲男憶「像家人一樣」惹人鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。 圖／摘自微博
吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。 圖／摘自微博

吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。許多人聽聞消息後都非常難過，有網友就問「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」，該貼文也釣出一名40歲的阿伯表示「因為感覺就像是看到親近的鄰居大叔離開一樣」。

有網友在ptt的「gossiping」板上以「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」為題發問，釣出一名40歲的男網友回文表示，看到達叔過世的新聞，感覺像是一位從小相處到大的鄰居大叔離開一樣的感傷。

男網友憶起「從國中家裡有裝第四台開始，達叔陪伴了我人生中最無憂無慮的時光，不知道有多少次的晚餐是看著達叔的電影中度過。」更難過談道，儘管這些電影看了不下百次，但是每次電視只要轉到還是會停下來看一段時間。

男網友接著表示，縱然達叔每次都是擔任綠葉的角色，也不是主角，但是就像是自己的人生一樣，默默的做好配角的工作，做最好襯托紅花的綠葉。最後傷心寫下「拜拜達叔，一路好走，謝謝您。」

貼文一出，許多擁有相同回憶的網友紛紛留言「因為真的是從小到大看他長大的」、「 7年級生，感覺一堆老藝人默默離開」、「 難過，以後只能看著龍祥懷念達叔」、「謝謝達叔RIP」、「從小陪伴我們長大阿，感覺像家人一樣」、「時代的眼淚」。

吳孟達 肝癌 PTT

延伸閱讀

「賭俠」三叔吳孟達肝癌病逝 劉德華沉痛悼念

「現時我還無法接受！」 周星馳悲痛悼念昔「黃金搭檔」吳孟達

吳孟達離世／曾稱與周星馳「老死不相往來」網友唏噓：一語成讖

吳孟達笑匠模樣深植人心 堪稱星爺電影「最佳綠葉」

相關新聞

吳孟達病逝為何好哀傷？ 40歲男憶「像家人一樣」惹人鼻酸

吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。許多人聽聞消息後都非常難過，有網友就問「達叔逝世為什麼會感到哀傷？」

吳孟達病逝！他問第1個想到的電影片段？ 網一面倒「這句話」

吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。吳孟達生前與周星馳搭檔，演出不少百看不厭的電影，是許多人從小大到...

連假第二日14處地雷路段看這 國五北向恐狂塞12小時

明天是228連假第二天，全台各地及離島地區晴時多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，正值花季，民眾可能計畫出遊，高公局預估，明...

連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下車道如巨龍

疫情趨緩加上邊境未解封，連假首日出遊車潮湧現，往返台東和屏東墾丁必經的省道台一線枋寮水底寮南下路口，今天上午8時起爆出每...

小兒心臟科國際權威傅雲慶 接任台中榮總副院長

行政院退除役官兵輔導委員會昨天公布，由小兒心臟科國際權威傅雲慶接任台中榮民總醫院副院長。傅雲慶曾創下許多全球第一，包括2...

港星吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

港星吳孟達今因肝癌病逝，享壽70歲。據報導，吳孟達二個月前切除腫瘤，後續等待接受化療，近日病情急轉直下今病逝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。