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「現時我還無法接受！」 周星馳悲痛悼念昔「黃金搭檔」吳孟達

吳孟達入院多時終不敵肝癌逝世 享壽70歲

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吳孟達病逝！他問第1個想到的電影片段？ 網一面倒「這句話」

聯合新聞網 / 綜合報導
吳孟達今（27日）過世，享壽70歲。 圖╲摘自微博
吳孟達今（27日）過世，享壽70歲。 圖╲摘自微博

吳孟達（達叔）因肝癌病況惡化，轉送加護病房，今（2月27日）仍不敵病魔過世，享壽70歲。吳孟達生前與周星馳搭檔，演出不少百看不厭的電影，是許多人從小大到的回憶，今過世後網友紛紛哀號一片，也問起「說到達叔，第一個想到的電影片段？」

原po在ptt上的「Gossiping」板上發文表示，達叔跟星爺的經典雙人組可以說是前無古人後無來者，達叔拍過的電影戲劇更是不計其數，包含「少林足球」、「喜劇之王」、「食神」、「逃學威龍」、「整人專家」、「武狀元蘇乞兒」、「賭俠」、「賭聖」、「與龍共舞」等，幾乎部部都是經典。

原po接著表示，達叔出演電影繁多，也因此留下不少經典的台詞與橋段，於是好奇問大家「說到達叔，大家第一個想到的電影片段是？」

貼文一出，許多網友都認為電影「逃學威龍」的「我還沒上車」片段最為印象深刻，其他還有上榜的則是「財經界誰不認識鋒哥」、「我還有點餓」、「作弊是不對的，沒什麼事我們先回去了」、「 像這種要求，這輩子沒見過」、「師兄必勝」、「奪命香雞腿」、「黃金右腳」等等。

肝癌 吳孟達

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