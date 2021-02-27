連假第二日14處地雷路段看這 國五北向恐狂塞12小時

明天是228連假第二天，全台各地及離島地區晴時多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，正值花季，民眾可能計畫出遊，高公局預估，明日全國到交通量為110百萬車公里，雖然車潮不是連假最顛峰，但人潮將以北向旅遊、收假為主，多達14條地雷路段，行車時間是平常3到7倍，預估國五北向宜蘭至坪林從上午11時壅塞至晚上23時，恐大塞12小時。

高公局交通管理組組長卓明君分析，這次連假只有三天，明日上午車流仍以南向為主，但下午會有部分北返人潮，預估北向部分路段自傍晚到晚上會壅塞。但整體而言，北返車潮仍會集中在第三天，因此明日雖地雷路段最多，但車潮總量不是最大。

高公局預估，明日14處地雷路段包含國1南向楊梅－新竹系統上午8時至12時、彰化系統－埔鹽系統上午10時至13時；國1北向圓山－大華系統上午10時至12時、新竹系統－竹北下午16時至21時、南屯－后里下午15時至20時、西螺－埔鹽系統下午14時至20時。

國3南向三鶯－關西上午9時至12時、烏日－霧峰系統上午10時至13時；國三北向關西－大溪、霧峰系統－霧峰、竹山－中興下午16時至20時；國5南向南港系統－坪林上午6時至下午16時；國5北向宜蘭－坪林上午11時至晚上23時；國6西向舊正－霧峰下午16時至19時，總計14條地雷路段，行車時間是平常3到7倍。

今天連假首日，高速公路局預估國道交通量為115百萬車公里，車流及壅塞狀況與預判差不多，但因雨加上車輛集中，一早7時國3南港聯絡道環東-南港南向路段紫爆，時速只有10公里；國道往宜蘭車流湧現，但因雨加上高乘載管制，整體不如西半部塞。