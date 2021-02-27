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「樹洞型」酒店掀打卡熱！「了了礁溪」洞穴餐廳超好拍

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Habitat餐廳是一個外型宛如洞穴般的半開放式空間。圖／了了礁溪提供
Habitat餐廳是一個外型宛如洞穴般的半開放式空間。圖／了了礁溪提供

宜蘭新飯店接連開不停，2月下旬又有一家全新旅宿品牌「了了礁溪」投入試營運，此為自然洋行曾志偉團隊操刀設計，將山體般的建築巧妙融入當地景觀，來自「樹洞」的設計靈感，未開幕已先轟動，吸引不少旅客、網美專程打卡。試營運期間，平日一泊二食8,800元起。

回歸簡單質樸的「慢旅」，是近年的熱門趨勢；由礁溪在地家族發起、經過5年籌建，打造的全新旅宿品牌「了了」，強調透過居、食、藝、遊的概念安排，為繁忙的都市旅人打造一處靜謐及舒暢身心的棲息地。

建築設計很有創意與新觀點，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度都有不同的賞玩樂趣。此外，為貫徹「綠色旅行」的理念，建築師選用對環境相對友善的建材與台灣在地工藝的家具家飾，讓旅人更親近自然、實踐慢活。

「了了」的命名也很有禪意，源自「了了分明，如如不動」，意思是當我們明白自然法則的運作後，即使面對外界瞬息萬變，依然能保持內心澄靜；業者解釋，這也在期許旅人們在自然人文的滋養下，回歸身心初始的狀態，開啟專屬於自己的生活慢旅。

對於自己與團隊首座旅宿空間作品，建築師曾志偉表示，我們最初以「樹洞」為靈感，運用大量竹材所建構而成的最外層，將整座旅店安穩地籠罩著。不規則的圓弧形竹圍，一方面屏除建築物稜角，營造更自在的休憩空間，一方面也將「了了」轉化成一個融入礁溪當地的有機體，隨著時間推移，花、草等植物逐漸生長於其上，伴隨而來的蝶飛鳥鳴，讓旅人每次造訪都有不同的感受。

「鑿穴」設計也體現在其他空間，像是旅店一樓的Habitat餐廳，外型宛如洞穴般的半開放式空間，透過大片的落地窗引入自然光線，營造自然原始與前衛設計交融的獨特氛圍。全館31間客房、就擁有多達7種房型，客房命名也很直接，例如面對窗外大片綠意的「森林房」、宛若蘭陽平原般遼闊無邊的「平原房」，以及可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」等。

餐飲採用季節限定菜單，以宜蘭當地食材入菜，結合東西方的料理方式；此外，館內的藝廊空間「Sunis」，每季邀請藝術家進駐策展，並策劃各種主題活動與課程，另也將推出各種深度漫遊路線。

了了 礁溪 Vivir Tranquil Discovery

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號

電話：03-987-1111

官網：https://www.vivir.com.tw/

面對窗外大片綠意的「森林房」。圖／了了礁溪提供
面對窗外大片綠意的「森林房」。圖／了了礁溪提供
客房內的盆籃，是來自台東和屏東部落的工藝師或農忙之餘的婦女，使用台灣原生月桂葉編織而成。圖／了了礁溪提供
客房內的盆籃，是來自台東和屏東部落的工藝師或農忙之餘的婦女，使用台灣原生月桂葉編織而成。圖／了了礁溪提供
了了礁溪建築以「樹洞」為設計靈感，建築外觀很吸睛。圖／了了礁溪提供
了了礁溪建築以「樹洞」為設計靈感，建築外觀很吸睛。圖／了了礁溪提供
可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」。圖／了了礁溪提供
可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」。圖／了了礁溪提供

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