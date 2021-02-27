高雄義大皇家酒店客房「買一送一」 平均一晚免3千

高雄義大皇家酒店3月1日至6月30日推出「買一送一」住房優惠，入住獨具南洋風情的經典客房連續2晚或同日入住2間，包含翌日自助式早餐共5,600元，平均每房每晚2,800元。酒店內的星亞自助餐廳也舉辦「紫耀好朋友」限時優惠活動，只要穿上紫色衣物或配件前往用餐，平日午餐可享兩人同行65折優惠。

義大皇家酒店表示，時序進入溫暖和煦的春天，此時正適合來高雄旅遊，預訂「經典雙享抱」專案，等於擁有3天2夜的小旅行時光，不僅可以在義大世界享受住宿、購物、玩樂等一站式渡假，體驗飯店室內水療館、戲水池、三溫暖等上千坪休閒設施，還可以加碼安排港都一日遊，讓假期更加豐富。

目前正值「高雄春天藝術節」活動期間，高雄市多個地區皆有推出多項國際級的藝文展演，也可以到高雄新景點「大港橋」、「高雄流行音樂中心」與「復古商店街HOLO PARK映像鹽埕」來個文青小旅行，感受高雄城市的蛻變。此外，3月底前「壽山動物園」、「崗山之眼」及「旗津貝殼館」等三大熱門景點還有免門票優惠。