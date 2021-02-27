快訊

獨／陸祭台灣鳳梨禁令！ 農委會將提高外銷獎金鼓勵轉單

國道驚魂！天降大貨車巨輪砸車 一家四口母死2女傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車多又濃霧出現紫爆！228連假國道中部南下路段塞不停

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

今天是228連假第1天，國道中部路段湧進大量車流，國3從彰化系統道到龍井南下路段大一早就亮起紅色警示，局部路段還出現3件擦撞車禍，出現紫爆；國1從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。由次今天上午出現濃霧，影響行車視線，國道警方呼籲駕駛人保持安全行車距離，小心駕駛。

每逢連假，國1及國3交會的彰化系統交流道，都是瓶頸路段，今天也不例外，國道第七警察大隊指出，約從清晨7時開始，國3從彰化系統交流道到和美、龍井南下路段，即出現大量車流，霧峰系統交流道到快官交流道間路段，也都持續紅色警示，車速約40到60公里。

尤其在188到190公里南下路段則因先後發生3件擦撞事故，更造成嚴重阻塞，呈現紫爆，另在國道6號也有1件車禍事故，幸經警方及時排除，估計到中午才會逐漸紓解。

至於國1從彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，國道第3大警察大隊表示，約從上午9時40分左右，湧現的大量車流影響行車速度，車速也在40公里上下，車輛走走停停。

由仿中部今天上午霧濛濛，多少影響行車視線，國道警方呼籲駕駛人要打頭燈，保持行車距離，小心駕駛。　

國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

國道 警察 事故

延伸閱讀

連假出遊衝抹茶山 宜蘭五峰旗停車場客滿管制

優惠票價必收！228連假搭客運出遊 省錢玩遍新竹景區

228連假天氣看這！ 行駛濃霧中你可以這麼做

連假首日車多 國道6路段易塞

相關新聞

不斷更新／國道南向大塞車 國1國3都出現紫爆路段

國3南港聯絡道環東-南港南向路段紫爆，時速只有10公里。其他出現紅色警示的壅塞路段，包括國3木柵休息站-木柵北向路段、國3土城-樹林南向路段、國3三鶯-鶯歌系統南向路段、國3大溪-龍潭南向路段，以及國1中壢-楊梅南向路段、國1湖口-竹北南向路段。

228連假天氣看這！ 行駛濃霧中你可以這麼做

今天228連假首日，中央氣象局說，今天東北季風影響，中部以北、東北部及東部地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地...

苗栗以北和東部雨 吳德榮：明後天中南部注意霧及空汙

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多...

明天天氣好轉！ 夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

今天是228連續假期的第一天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到東北季風增強以及華南...

「樹洞型」酒店掀打卡熱！「了了礁溪」洞穴餐廳超好拍

宜蘭新飯店接連開不停，2月下旬又有一家全新旅宿品牌「了了礁溪」投入試營運，此為自然洋行曾志偉團隊操刀設計，將山體般的建築...

高雄義大皇家酒店客房「買一送一」 平均一晚免3千

高雄義大皇家酒店3月1日至6月30日推出「買一送一」住房優惠，入住獨具南洋風情的經典客房連續2晚或同日入住2間，包含翌日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。