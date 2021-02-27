車多又濃霧出現紫爆！228連假國道中部南下路段塞不停

今天是228連假第1天，國道中部路段湧進大量車流，國3從彰化系統道到龍井南下路段大一早就亮起紅色警示，局部路段還出現3件擦撞車禍，出現紫爆；國1從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段也湧現車流，車輛走走停停。由次今天上午出現濃霧，影響行車視線，國道警方呼籲駕駛人保持安全行車距離，小心駕駛。

每逢連假，國1及國3交會的彰化系統交流道，都是瓶頸路段，今天也不例外，國道第七警察大隊指出，約從清晨7時開始，國3從彰化系統交流道到和美、龍井南下路段，即出現大量車流，霧峰系統交流道到快官交流道間路段，也都持續紅色警示，車速約40到60公里。

尤其在188到190公里南下路段則因先後發生3件擦撞事故，更造成嚴重阻塞，呈現紫爆，另在國道6號也有1件車禍事故，幸經警方及時排除，估計到中午才會逐漸紓解。

至於國1從彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，國道第3大警察大隊表示，約從上午9時40分左右，湧現的大量車流影響行車速度，車速也在40公里上下，車輛走走停停。