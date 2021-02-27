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雨下到中午！ 接下來迎好天氣 開工日北台灣再變天

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
下周二東北季風增強，北部、東半部轉為有雨。本報資料照片
下周二東北季風增強，北部、東半部轉為有雨。本報資料照片

今天是228連假第一天，中央氣象局表示，一早受東北季風影響，北部、東半部天氣偏涼，白天高溫20至21度，其他地區溫度比昨日略降；水氣方面，上半天水氣多、降雨明顯，中部地區及南部山區偶有零星飄雨，但下半天後水氣減少，中南部轉為多雲到晴，北部、東半部下午也陸續雨停。不過，下周二將再有一波東北季風來襲，屆時北部、東半部降雨現象轉趨明顯，天氣狀況類似今天。

中央氣象預報員劉沛滕表示，連假三天將先雨後晴，今天受東北季風影響，北部宜花天氣偏涼，白天高溫20至21度，且上半天水氣多，會有降雨；其他地區溫度比昨天略降，中南部、台東白天24至28度。

劉沛滕說，明後兩天東北季風減弱、水氣減少，各地多雲到晴，只有東半部地區有零星降雨；溫度方面，明後兩天早晚偏涼，北部、宜蘭低溫14至15度，其他地區16至19度，白天後溫度回升，但北台灣幅度不明顯，高溫約23度左右，最後一天才會明顯回溫，西半部高溫可達28度，東半部達16度。

劉沛滕提醒，明天晚上開始到後天，西半部地區及馬祖會有霧或低雲，請民眾收假時要留意陸上交通及航班資訊，注意行車安全；海邊也有長浪發生機率，海上活動務必注意。

下周二上班日，但下周二、三將有東北季風攪局，劉沛滕說，屆時北部、東半部降雨現象轉趨明顯，天氣將類似今天；溫度方面，下周二、三北部、東北部轉涼，白天高溫下降至20度，中南部不受影響，下周二、三仍是多雲到晴。預計要到下周四、五東北季風轉弱，北部天氣才會轉趨穩定。

前幾日北部地區空氣品質拉警報，劉沛滕說，受東北季風影響，北部開始下雨確實有助於空品提升；中南部相對偏向背風面，擴散條件不是特別好。

中南部水庫仍然「很渴」，但劉沛滕指出，這波降雨以上半天為主，但中南部降雨零星，助益有限。

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