連假第一天 公路總局估17條觀光路段易壅塞

今天是二二八連續假期第1天，公路總局預估今日國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估等17條路線會有局部壅塞情形，包含淡水路段、大武崙路段、慈湖路段、清境農場路段等，公總規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

公總表示，昨日下午起整體行車狀況尚稱良好，易壅塞路段如台74線偶有短暫車多現象。今天國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線關渡－淡水路段、台2線萬里－大武崙路段、台2線福隆－瑞濱路段、台3線、台7線大溪－慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻路段、台14甲線霧社－清境農場路段、台18線中埔交流道路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段、台65線接國3土城交流道路段、台74線台中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道等。

公總說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公總指出，連假疏運提供多項優惠措施，包含14家業者90條國道客運重點疏運路線，於110年2月26日0時起至3月1日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠；轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供使用電子票證搭乘後轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車及臺中市市區公車除外） ；持電子票證搭乘43條「台灣好行」客運路線享半價優惠。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公總表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛1萬229班次，疏運18萬9064人；東部國道客運路線共計行駛1760班次，疏運2萬7059人。

公總提醒，民眾於返鄉及出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，盡量利用離峰時段行駛，近日受天候變化影響，容易發生濃霧或霾害等狀況，導致公路部分路段能見度不佳，提醒用路人行車時減速慢行、小心駕駛，並拉大行車間距，確保行車安全。