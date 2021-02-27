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你是小腹婆、大腹翁？專家教你辦公椅運動燃燒脂肪

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
每次長假過後，許多人也因多吃少動，變成「大腹翁」、「小腹婆」。圖／台中榮總嘉義分院提供
每次長假過後，許多人也因多吃少動，變成「大腹翁」、「小腹婆」。圖／台中榮總嘉義分院提供

根據國健署調查資料顯示，我國國人每日久坐平均時間6小時，久坐且坐姿不良容易彎腰駝背、小腹微凸外，更會導致肩頸僵硬、下背痛等「辦公室症候群」，另每次長假過後，許多人也因多吃少動，變成「大腹翁」、「小腹婆」，專家教你用辦公椅適度做運動、燃燒脂肪

台中榮總嘉義分院復健科物理治療師陳佑昀表示，腹部脂肪是身體最先累積的多餘脂肪，也是最容易消除的部位，若長期缺乏運動，導致基礎代謝率下降，很容易養成「大腹翁」、「小腹婆」的惱人體態，建議民眾可透過全身性有氧運動，達到燃燒脂肪的效果。

陳佑昀表示，小腹凸出原因很多，該如何著手消除，又不造成身體傷害呢？建議久坐上班族每30分鐘，可透過辦公室桌椅以及其他小物，適度做運動、伸展，或固定時間起來走動，可促進身體多餘熱量消耗、新陳代謝等效果，將有助健康，及避免變成大「腹」翁。

陳佑昀說，辦公椅也是最簡易的運動夥伴，可做坐姿交互手碰趾、坐姿上臂畫圓、坐姿交互肘碰膝及坐姿踢腿等運動，在自己辦公位置上，也能達到有效運動效果，另運動時也可拿礦泉水瓶丶增加訓練強度，加速消除脂肪，建議每項運動時間均為30秒，休息間隔10秒鐘，運動強度以能自然呼吸、動作流暢為原則。

陳佑昀表示，平坦的小腹需要養成正確的姿勢，和日常運動訓練，搭配正確飲食控制，能有效消除小腹凸出問題，但切勿求快反而傷身，建議燃脂和健腹運動雙管齊下，才不會讓辛苦練好的腹肌，被厚厚的脂肪包住，變成又圓又硬的肚子。

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