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明天天氣好轉！夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

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明天天氣好轉！ 夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
明天東北季風逐漸減弱並且轉為偏東風，華南水氣也減少，空氣轉乾，天氣可望趨於好轉。本報資料照片
明天東北季風逐漸減弱並且轉為偏東風，華南水氣也減少，空氣轉乾，天氣可望趨於好轉。本報資料照片

今天是228連續假期的第一天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到東北季風增強以及華南水氣東移通過的影響，北部、東半部以及中部山區有短暫陣雨出現機會，降雨量不大，外出要記得攜帶雨具。

中南部地區比較不受影響，雲量偏多不過下雨機會不高，容易有低雲或是霧氣發生，外出行車要留意安全。

東北季風帶來較涼的空氣，今天白天北台灣高溫只有19-21度左右，感受偏涼，今晚到隔天清晨在中北部、東北部的低溫也會降到14-15度間，雖然不算很冷，注意保暖。

明天東北季風逐漸減弱並且轉為偏東風，華南水氣也減少，空氣轉乾，天氣可望趨於好轉，迎風面北部、東半部雲量仍較多，但降雨顯著減少，僅有零星局部的短暫陣雨，中南部則是多雲到晴天氣，夜晚清晨容易有低雲或霧氣影響能見度，留意行車安全。

北台灣溫度回升，白天高溫可望回升到21-23度，花東地區高溫23-25度，中南部可到26-27度以上，南北之間的溫度差異仍然較大，夜晚到隔天清晨中北部、東北部低溫15-17度，空曠地區配合輻射冷卻，仍有15度以下低溫出現的可能性，日夜溫差趨於明顯。

3月1日為連續假期最後一天，他說，也是天氣最好的一天，隨著地面高壓東移，台灣附近轉為高壓迴流東南風環境，各地天氣穩定，除花東地區雲量仍可能稍多之外，大多數地方都是晴朗的好天氣，清晨在西半部仍有霧氣出現的機會，外出行車還是要注意安全。

溫度更進一步回升，北台灣高溫也將回升到25-26度以上，花東以及中南部可到27-29度，感覺有點偏熱起來，夜晚到隔天清晨中北部、東北部低溫16-18度，空曠地區配合輻射冷卻作用，有15度或以下低溫出現機會，日夜溫差較大，早出晚歸要多加注意。

他說，3月2日天氣將有新的變化，另一道鋒面將快速通過台灣，同時東北季風再度增強，北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部雲量也將增多。溫度轉涼，北台灣感受較為明顯，白天高溫再度降到20度或以下，中部及花東地區高溫也將降到23-25度，南部受影響較小，高溫仍有26-27度。可以看出北台灣在3月1日跟2日之間不論天氣或溫度的變化都相當大，要多留意。

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