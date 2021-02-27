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連假車潮提早湧現！ 蘇花改清晨起車多 蘇澳端回堵3公里
一連三天的228假期今天展開，蘇花路廊清晨5時車子就變多，宜蘭蘇澳地區的停等車流從蘇花改蘇澳端，一路到蘇澳軍人公墓前，長達約3公里，不過進入蘇花改A段後時速可維持在60公里；公路總局表示，今天上午5時至下午5時蘇花改開放雙向大客車行駛路肩，請大客軍駕駛依指示通行。
春節連假才剛結束，228連假就開始，今天往花東地區的車流公共汽車仍舊大量。公路總局原本預測蘇花路廊今天清晨6時起湧現車流，但提前到凌晨5時就增加。蘇澳警分局表示，蘇澳地區停等車流從蘇花改蘇澳端一路到蘇澳軍人公墓前，約3公里，南澳地區部分則維持車多順暢。易壅塞路段，已編排交通快打警力及義交同仁加強交通疏導，即時反應立即排除。
連假期間，蘇花改開放雙向客運路線路肩，開放報價為今天上午5時至下午5時，2月28日上午7時至下午1時，及3月1日中午12時至下午5時。公路總局表示，目前台9線南下蘇澳到東澳路段車多，建議大客軍在蘇花改路段行駛路肩。
警察也針對用路人，行經蘇花改路段時，在安全不違規的情況下，適時提高車速，跟上前車，不要刻意拉長車距；若遇車多回堵，可到國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息，不要疲勞駕駛，確保行車安全。
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