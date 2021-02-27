國道南向一早就紫爆！ 高公局建議下午再出發

今天是228連假第一天，高公局預估今日交通量為115百萬車公里，清晨0至5時平均交通量為6.4百萬車公里，為年平均平日1.8倍。高公局表示，目前壅塞路段包含國1南向湖口至竹北、國1高架南向中壢轉接道至楊梅端（事故）、國3南向三鶯至龍潭，其餘路段正常，其中三鶯至鶯歌系統紫爆，時速不到20公里。

高公局說，截至今日上午7時，交通量為12百萬車公里。根據高速公路1968國道資訊，截至今日上午8時30分，目前前5名壅塞路段，包含國道一號湖口服務區至竹北、國道三號樹林至三鶯、大溪至龍潭、龍井至和美，車速亮紅燈，皆不到30公里；國道三號三鶯至鶯歌系統還紫爆，時速不到20公里。

高公局說，今日相關疏導措施包括0至24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口、6至12時國5南港系統南向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局也預估今日上午6大地雷路段，包含國1楊梅－新竹系統上午7時至下午3時、彰化系統－埔鹽系統上午8時至下午4時、圓山－大華系統上午10時至12時；國3三鶯－關西上午7時至12時、烏日－霧峰系統上午9時至12時；國5南港系統－坪林上午5時至下午4時。總計六大地雷路段，行車時間是平常3到5倍。建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。