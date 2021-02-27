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228連假天氣看這！ 行駛濃霧中你可以這麼做

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
濃霧來襲這樣做保平安。圖／取自交通安全熊平安
濃霧來襲這樣做保平安。圖／取自交通安全熊平安

今天228連假首日，中央氣象局說，今天東北季風影響，中部以北、東北部及東部地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門馬祖為短暫雨後多雲，其他地區為多雲。台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

明天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，晚起西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局說，假期後段東北風減弱，天氣適合安排出遊活動，但是基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海容易有長浪發生，沿海近岸活動務必小心。另外也因為東北風減弱、回暖，西半部和金門、馬祖容易受到局部霧或低雲影響能見度，尤其在夜晚、清晨發生的機率更高。

「交通安全熊平安」臉書粉專分享霧中行車在高速公路、快速道路需要額外注意的安全事項。倘若未進入濃霧區，要收聽警廣、注意CMS即時資訊，如遇前方有濃霧警報，建議可下交流道避開濃霧區。如果已身處濃霧區，若需將車輛停在路肩，且護欄外有安全空間，人員必須下車至護欄外，等候霧散。

金門 馬祖

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