不斷更新／國道6大地雷路段 上午7時出現紫爆路段

（07:27更新）

國3南港聯絡道環東-南港南向路段紫爆，時速只有10公里。其他出現紅色警示的壅塞路段，包括國3木柵休息站-木柵北向路段、國3土城-樹林南向路段、國3三鶯-鶯歌系統南向路段、國3大溪-龍潭南向路段，以及國1中壢-楊梅南向路段、國1湖口-竹北南向路段。

國道往宜蘭車流湧現，國3南向往國5南港系統排隊3公里，國3北向往國5南港系統排隊8公里。

（06:27更新）

今天是228連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。目前國道各路段交通順暢。

高公局預判今天壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。