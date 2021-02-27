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苗栗以北和東部雨 吳德榮：明後天中南部注意霧及空汙
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴，入夜北台雨漸停歇。北台灣氣溫降、濕涼微冷，其他地區氣溫亦稍降。今天北部13至19度，中部14至25度，南部16至28度，東部16至26度。
明天各地好轉為多雲時晴，東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。下周一各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；明後兩天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，隨時注意相關訊息。
他說，大氣最近呈現3至4天的周期，下周二又有另一波冷空氣南下，強度與這波相近，北台灣明顯變化，其他地區略受影響；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降。
下周三各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，北海岸、東半部有局部短暫降雨。下周四、周五各地多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；東半部偶有零星少量降雨的機率。
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