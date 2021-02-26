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次世代基因定序有望納健保 肺癌將列優先考量癌別

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中研院士楊泮池表示，了解標靶藥物對某種基因突變的肺癌特別有效後，確認患者的基因變異，對症下藥，可使治療有效率提升至七成以上。記者陳雨鑫／拍攝
中研院士楊泮池表示，了解標靶藥物對某種基因突變的肺癌特別有效後，確認患者的基因變異，對症下藥，可使治療有效率提升至七成以上。記者陳雨鑫／拍攝

肺癌長年位居我十大癌症死因之首，我國每年新增一萬三千多人罹患肺癌。為協助肺癌患者精準用藥，衛福部健保署擬要價約六萬元的次世代基因定序納入給付，盼能有效使用標靶藥物，提升有效治療率至七成以上，下一步考慮再納入乳癌、大腸直腸癌等癌別的次世代基因定序給付。

過去認為吸菸造成肺癌風險，但台灣肺癌患者半數以上沒有抽菸習慣，早期肺癌篩檢工具不普遍，讓許多肺癌患者到了晚期才被發現，使我國肺癌五年存活率低於二成。

中研院士楊泮池表示，過去癌症給藥方式幾乎是「亂槍打鳥」，以肺癌為例，早年使用標靶藥物的效果僅二成五到三成，隨基因解碼後，了解標靶藥物對某種基因突變的肺癌特別有效後，確認患者的基因變異，對症下藥，可使治療有效率提升至七成以上。

台灣分子醫學會常務監事曾嶔元表示，精準檢測基因目前以次世代基因定序檢測（ＮＧＳ）為最好的選項，但要價不菲，坊間每次檢測約需十萬到十五萬元，但為了有效投藥，接受ＮＧＳ有其必要性，健保應該給予協助。

健保署昨舉行專家會議，專家認為，肺癌標靶藥物與基因研究相對成熟，當患者需要使用標靶藥物時，ＮＧＳ檢測應納入給付。楊泮池表示，礙於ＮＧＳ的費用高，經討論後初步共識是給付小套組ＮＧＳ，每次檢測基因量五十個以下，未來因應不同癌別，增加基因量，超過五十個基因，可採額外收費。

健保署長李伯璋表示，ＮＧＳ對於患者有其必要性，但健保費用採取總額管制，目前朝向先納入肺癌，後續再加入其他癌別，但費用仍需精算。

健保署長李伯璋表示，ＮＧＳ對於患者有其必要性，但健保費用採取總額管制，目前朝向先納入肺癌，後續再加入其他癌別，但費用仍需精算。記者陳雨鑫／拍攝
健保署長李伯璋表示，ＮＧＳ對於患者有其必要性，但健保費用採取總額管制，目前朝向先納入肺癌，後續再加入其他癌別，但費用仍需精算。記者陳雨鑫／拍攝

肺癌 患者 健保

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