向海致敬！6處商港垂釣區大翻新 超美友善廁所曝光

為營造親近海洋友善環境，林佳龍部長指示成立「交通部向海致敬工作小組」，以推動行政院蘇院長「向海致敬」政策，鼓勵民眾親近海洋，要求台灣港務公司優化14處商港垂釣區各項設備及六處商港垂釣區友善廁所，讓釣客更安全親近海洋。

交通部表示，為讓民眾能安全從事各項海域遊憩活動，並提升商港垂釣區環境品質，已於六處商港垂釣區建置友善廁所，結合在地景觀特色打造獨特風貌，並於今年2月全數完工啟用，同時也於去年完成提供民眾海氣象預報資訊、完善濱海型國家風景區服務設施及商港垂釣區安全設備等工作。

交通部說，台灣四面環海擁有豐富多樣的自然海岸及漁業資源，因應民眾休閒垂釣風氣日漸盛行，自前年10月全台第一個釣魚示範區-台中港北防波堤開放以來，由於漁況豐富多元，去年即已吸引近8萬釣友，考量全國各商港開放垂釣區共計14處，為確保民眾從事垂釣活動安全，王國材特別責成台灣港務公司優化商港垂釣區各項設備，包括增設商港垂釣區救生圈、AED及基本急救設施外，並完成基隆、台北、台中、花蓮、布袋及安平港六處商港垂釣區友善廁所，結合在地特色，利用廢棄貨櫃打造獨特的商港垂釣區友善廁所。