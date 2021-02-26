發票大小獎變多 雲端發票專屬百萬元獎倍增為30組

統一發票大小獎都變多！財政部賦稅署今天宣布，因獎金預算有餘裕，今年度將增開二百元的六獎一組，中獎機率提升為千分之四；雲端發票專屬獎中的一百萬元最大獎，將由十五組倍增為卅組，獎金二千元的第二大獎則增加一千組，由一萬五千組調增為一萬六千組，以鼓勵民眾索取雲端發票。

今年三月廿五日開獎的一、二月期統一發票獎，就適用大小獎增加、中獎機會變多的小確幸。財政部賦稅署表示，今年年中時還會衡酌中獎獎金經費執行情形，再適度調增雲端發票專屬獎項及組數。

還沒習慣索取雲端發票的民眾，要趕快跟上最新趨勢，不但有雙重中獎機會，讓中獎機率從千分之四提高為千分之五點五，還有機會搭上增開獎項及組數的中獎列車。

賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部每年年初都會參考前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算，就全年統一發票各期開獎獎別及組數詳予規劃。

今年經審慎估算中獎獎金及手續費後，決定今年度增開六獎組數一組。此外，為鼓勵民眾索取雲端發票，雲端發票專屬獎也增開百萬元獎及二千元獎，各增十五組及一千組，每期總獎金從三點四五億元提高到三點六二億元。