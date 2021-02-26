今傍晚國5湧車潮恐塞到深夜 連假首日防國道6地雷路段

明天就是二二八連假，今天元宵節，傍晚時國道已陸續湧入南下車潮，其中國5預計晚間7時再更塞一些，預估塞到深夜12時才會紓解。西部國道則從下午車多到晚間8時。國1南向一度出現紫爆（時速低於20公里）。

高公局說，傍晚後因為南下返鄉車潮加上原本下班車潮，國道多處開始出現塞車，且愈晚車會愈多。預計今天交通量會比以往的周五多一成，達105百萬車公里。

高公局說，明天是三天連假中車流量最的一天，以外出旅遊南下居多。整體預估115百萬車公里，為平常1.3倍，國5南下交通量則是平常的1.8倍。

研判明天地雷路段，包含國1楊梅－新竹系統上午7時至下午3時、彰化系統－埔鹽系統上午8時至下午4時、圓山－大華系統上午10時至12時；國3三鶯－關西上午7時至12時、烏日－霧峰系統上午9時至12時；國5南港系統－坪林上午5時至下午4時。總計六大地雷路段，行車時間是平常3到5倍。

為避免交通壅塞惡化，高公局規畫實施國5匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；2月28日至3月1日，每日下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。