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二二八連假先雨後晴！明天雨這樣下 上午連中南部都有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
二二八連假先雨後晴。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
二二八連假先雨後晴。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

二二八連假就要到了，中央氣象局說三天假期將「先雨後晴」，一周將有兩波東北季風接力襲台，第一波就是明天，也就是連假第一天，上午中南部有降雨機率，北部、東半部則會持續到晚上，提醒出門帶雨具。

氣象預報員劉沛滕說，目前受到東北季風影響，明天整天北部、東半部迎風面會有局部短暫雨出現。中部、南部山區上半天也有水氣通過，會有局部降雨出現，但沒有維持很長，下半天就會慢慢轉為多雲。第一天記得攜帶雨具就好，雨也不是說非常大，只是範圍比較大一些。

劉沛滕說，後天、連假第二天起，天氣轉為穩地。東北季風減弱風場轉為偏東風，僅剩東半部有零星降雨，西半部晴到多雲，連假後兩天的天氣算是蠻穩定。

氣溫方面，劉沛滕說，東北季風影響下有降溫，因為北部、東半部有下雨情況下，明天北台灣高溫20度，後天之後天氣回暖回復到23到24度，中南部沒有太大影響，高溫還有25到28度，中部遇到會再略低一些。各地低溫北台灣16度外，中南部17到18度。

劉沛滕提醒， 雖然連假後兩天天氣回穩，東北風減弱之後，下周日、一基隆北海岸、恆春半島、花蓮沿海仍有長浪發生機率，恐出現三米浪高。西半部跟金馬有局部霧影響能見度，航班要留意有無取消。

劉沛滕說，連假結束後，下周二、三又有下一波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，到了周四又會減弱。屆時北部低溫會掉到19度。天氣變化快速，民眾出們還是要多攜帶外套跟雨具。

二二八連假先雨後晴。圖/聯合報系資料照
二二八連假先雨後晴。圖/聯合報系資料照

連假 低溫 氣象局

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