自曝懷孕引關注！罔腰接受調查 高市：釐清事證中

網紅「罔腰」自曝懷孕案受關注，讓高雄市衛生局介入調查是否違反人體試驗法。衛生局今天表示，對方已完成意見陳述程序，目前正在逐一釐清相關事證。至於陳述內容，不便透露。

變性人罔腰日前在個人IG貼出超音波影像及疑似孕肚照，公布自己懷孕喜訊，針對網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友則稱這是天價的人體試驗。

但高雄市衛生局派員到高雄醫學院附屬中和醫院調查，確定高醫沒進行子宮移植人體實驗，未違反「人體試驗法」，院方和罔腰也並無對價行銷關係。衛生局也發函要求罔腰一週內陳述意見，據以調查是否涉及違反醫療法、人體實驗管理辦法等，若確認違法就會開罰最高新台幣25萬元。

罔腰發文表示，將出面接受高雄市衛生局約談後，衛生局下午回應，關於罔腰發文內容是否與事實有所出入，對方目前已完成意見陳述程序，衛生局正在逐一釐清相關事證。至於陳述內容，則不便透露。