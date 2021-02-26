提升癌友治療 要價高昂基因定序擬納健保給付

全台每年超過11萬人確診癌症，為強化精準醫療，幫助病人及時找出適合的用藥，健保署研議將要價新台幣數萬至數十萬元的次世代基因定序納入給付，可望將治療有效率提升至70%以上。

根據最新癌症登記報告，2018年全台共新增11萬6000多名癌症患者，前3名分別為大腸癌年增1.6萬人、肺癌1.5萬人、女性乳癌1.4萬人，如何強化癌症精準治療成為醫界面臨的一大難題。

衛生福利部中央健康保險署今天下午邀集國內癌症專家共同召開次世代基因定序（NGS）檢測專家會議，針對是否將攸關癌症治療的新一代基因檢測納入給付。

與會的中央研究院院士、台大醫學院內科教授楊泮池今天接受媒體聯訪時表示，早年癌症治療還不成熟，只能統一給予化療、放療，幾乎可說是「亂槍打鳥」，僅有25%至30%機會有效；隨醫療科技進步，愈來愈多標靶藥物、免疫療法問世，只要透過基因檢測找出適合的用藥，有效率可望提升至70%以上，就是所謂的「精準治療」。

健保署署長李伯璋解釋，新興的標靶治療或免疫療法，都必須透過生物標記（biomarker）檢測尋找基因突變作為治療標的，過去必須花大把時間針對不同突變基因進行檢測，直到後來發展出次世代基因定序技術，可一次檢測多個基因，替病人找到最有效的治療方式。

綜觀全球發展，以肺癌精準治療最為成熟，楊泮池說，肺癌目前共有5到6種標靶藥物，無論藥物是否有健保給付，患者用藥前都必須逐一針對各種基因進行檢測，才能知道是否適合用哪種藥。

不過，楊泮池指出，肺癌因檢體少，不僅逐一檢測有難度，每個基因檢測還要花上1到2週，通通驗完曠日又費時，很多急於救命的患者可能等不及檢測結果，直接使用自費藥物，導致很多人可能花了大錢，卻用到根本沒用的藥。

目前雖有次世代基因定序，可以一口氣將所有基因通通檢測一遍，但因檢測要價數萬至數十萬元不等，並非人人負擔得起。

楊泮池認為，未來若次世代基因定序納入健保給付，不僅能爭取病人救命時間，也能讓患者免於接受不必要的治療，更有助於節省醫療費用支出。