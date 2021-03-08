營養師李婉萍呼籲｢為孩子補鈣，別讓孩子發展出現缺口！｣ 圖／Deam 提供

現代父母用心為孩子補充營養品，希望孩子長高、長壯；但根據國健署調查，鈣質是國人攝取狀況最不足的礦物質，其中更有近100%兒童與青少年鈣質攝取不足，營養師李婉萍呼籲｢為孩子補鈣，別讓孩子發展出現缺口！｣

提醒爸爸媽媽隨時注意孩子鈣質攝取量是否充分。 圖／Deam 提供

在生活中為孩子補鈣

榮新診所營養師李婉萍，是3個孩子的媽，也是博客來暢銷書作者、經常受邀至各大媒體分享營養秘技。如何為孩子補充均衡營養，尤其是鈣質的攝取以維持骨骼與牙齒的正常發育及健康是她關注的焦點。

生活上，她會帶孩子到戶外曬太陽補充維生素D，幫助鈣吸收，多吃蔬菜補充營養。此外多運動也很重要，她就建議孩子們多跳繩，才能讓骨骼發展得更完善。

飲食部分，她建議2至3歲小孩每天喝2杯牛奶（或相當份量的奶製品如起司、優格），4-8歲2杯半，9-18歲3杯；豆奶的話，喝2公升左右才能得到一杯牛奶相等的鈣質。但事實上，根據「國民營養健康狀況變遷調查(102-105年)」，7歲以上國人無論性別，都有鈣質攝取不足的狀況，因此也建議可以從保健食品著手補充。

｢義美生醫鈣D加 ｣響應Clean label理念，成分單純、無多餘添加，食用更安心。 圖／Deam 提供

補鈣就選符合Clean label的產品，成分單純無多餘添加

忙碌的現代人，有時難在生活中補鈣，可以透過鈣片或鈣粉來補鈣。李婉萍建議，有的品牌響應Clean label理念，就是指盡可能減少添加物，而且成分標示透明，吃起來安心有保障，例如 ｢義美生醫鈣D加｣就響應Clean label理念，成分單純、無香料、色素、甜味劑等多餘添加，食用更安心。

｢義美生醫鈣D加 ｣粉劑，不用害怕難吞嚥，輕鬆補鈣好安心。 圖／Deam 提供

鈣粉食用好友善 凍乾水果調味更安心

圖／聯合報系 提供

李婉萍指出，傳統鈣錠又大又難吞，一天還要吃好幾顆，加上口味不佳，不單大人服用時壓力大，小孩或老人在吞食上也有困難，這時就可以選擇鈣粉方式來補鈣。

然而，｢每天補鈣｣雖然很重要，但市面上有些鈣產品有隨餐食用的限制，且容易伴隨脹氣等副作用，她建議挑選上可以選擇餐前、隨餐或餐後都可以食用的，方便隨身攜帶，也不容易有腹脹副作用的產品。

｢義美生醫鈣D加｣粉狀的設計方便銀髮、孩童及不習慣吞食膠囊錠劑者食用。鈣粉來自義美自製高品質檸檬酸鈣，搭配素食來源維生素D幫助鈣吸收，粉包隨身攜帶好方便，餐前、隨餐、餐後皆可食用，且較不易有副作用。

｢義美生醫鈣D加 ｣適合全家人一起食用，及早培養補鈣好習慣。 圖／Deam 提供

凍乾水果風味 孩子從此愛吃鈣粉

李婉萍笑說，孩子難免挑嘴，對健康有益的食物，如果口味沒有那麼好，小孩反而會抗拒。她建議父母，可以選擇用凍乾水果果粉調味的保健食品，配著水單吃。

例如她會選擇凍乾草莓調味的鈣粉，凍乾草莓經低溫冷凍、真空乾燥製成，完整保留水果本身的營養價值與色香味，以自然風味取代人工調味，直接吃，有草莓自然的酸甜，小孩子不會排斥反而會很喜歡喔，更可以一次補足一天所需鈣質。

營養師補鈣密技:李婉萍表示，喝牛奶、曬太陽，或食用同時提供鈣質及維生素D的保健食品，都是補鈣的好方法。身為父母，一定要建立｢補的對比補的多更重要｣正確觀念，如果可以全家人一起補鈣，健康可以維續得更久。

｢義美生醫鈣D加 ｣凍乾草莓調味鈣粉不但讓孩子愛吃，媽媽好安心，更是讓銀髮族方便吞嚥、適合全家人補鈣的產品。及早培養補鈣好習慣，隨時隨地補充鈣，未來健康會更好。