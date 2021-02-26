228連假前1天！國五雪隧每小時2000台車通過

二二八連假即將到來，交通部長林佳龍今到坪林交通控制中心視察並發加菜金，高公局指出，今為連假前一天，早上9點後每小時通過2000輛汽車，已啟動相關管控措施。林佳龍指出，呼籲駕駛人提高車速，收假當天會有次長跨單位協調，根據即時路況做調整。

交通部高速公路局在二二八連假期間，於國道五號進出管制措施，2月27、28日早上6點到中午12點，南下有高乘載管制，2月28日、3月1日下午2點到晚上9點，北上也有高乘載管制。

高公局北分局長林炳松指出，南下車流尖峰時段以連假前2天為主，時段為下午1點到4點，路段為南港系統國三銜接國五、南港系統至坪林路段、雪山隧道。北上尖峰為連假後2天，時段為下午2點到晚上9點，宜蘭至坪林路段嚴重壅塞。

林炳松說，北上尖峰時段行車時間將增加5倍到7倍，駕駛人可在下午2點到傍晚5點時，選擇改走台9線，預計可減省30分到70分鐘的時間；另也呼籲駕駛人行經雪隧保持適當距離，勿當龜速車。

高公局長趙興華指出，平常雪隧慢速車為200多輛，2月20、21日周末六日分別為689、946輛慢速車，春節其更有1000輛次以上；連假也部署大量人車處理事故、故障，但雪隧發生事故、故障，平均都要封閉單一車道達23分鐘。

林佳龍表示，龜速車會影響行車效率，已把速限提高到70公里，60公里就會警示，經常看到車輛進隧道前車速慢，一出隧道就很順暢，希望把車流維持到速限以上約65公里，壅塞狀況就有改善空間。