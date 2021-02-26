元宵節傳統變新貌 全聯買橘子畫「柑仔龜」得傳藝門票

今天是元宵節，除了吃湯圓，臺灣各地許多廟宇會在元宵節舉行「乞龜」祭典，祈求平安、分享福氣。全聯福利中心為了讓民眾一同感受傳統文化的美好與樂趣，特別從即日起至3月10日，於全台門市販售提供貼上祈福小貼紙的柑橘，並於全台14間特定門市展示全聯善美的文化藝術基金會傳統工藝師手工編織的大隻「柑仔龜」，同步象徵「來全聯買橘子、買平安，祈龜桔香、富貴吉祥」。於這14間門市購買5個橘子就送限量祈龜圖畫紙，著色完畢後即可持圖畫紙到宜蘭傳藝園區，送限量門票乙份（每間門市限量50張門票）。

關於柑仔龜的吉祥水果「柑橘」，除了是乞龜傳統文化中的重要物品，也是全聯當季熱銷的商品，全聯不斷提倡「吃對時」、「依旬而食」，元宵正逢柑橘熱銷季節，而宜蘭傳統元宵乞龜文化恰巧是以竹藤編龜模，放入柑橘以敬獻文昌帝君，為將此傳統文化加以宣揚至全台，藉由全聯全台超過1,000多間的門市，利用盛產柑橘進行祈福。特別推薦香氣濃郁、果型圓潤飽滿的「桶柑」、來自台中明正里的「茂谷柑」與種植於台南烏山頭水庫旁的「雞蛋丁」，到3月前都是品味柑橘的最好時間。