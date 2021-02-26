快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視訊協助巴拉圭醫護抗新冠 國泰醫院獲頒貢獻獎

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
國泰綜合醫院榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，由外交部吳釗燮部長(右)頒獎表揚，國泰綜合醫院李發焜院長(左)代表受獎。圖／國泰綜合醫院提供
國泰綜合醫院榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」，由外交部吳釗燮部長(右)頒獎表揚，國泰綜合醫院李發焜院長(左)代表受獎。圖／國泰綜合醫院提供

新冠肺炎席捲全球，連台灣最遠的邦交國巴拉圭都陷入災區，為了支持台灣深耕邦交國國家醫療，國泰綜合醫院去年透過線上教學協助巴拉圭醫護人員防疫，不但獲得外交部高度肯定獲頒「外交之友貢獻獎」，也是第四度獲頒此一殊榮。

國泰綜合醫院表示，新冠肺炎蔓延大幅限制國際移動，但去年3月份，醫院仍與巴拉圭衛生部疾管局人員，以視訊方式分享因應疫情作法，接著10月舉辦國際線上研討會，邀請巴拉圭等國分享台灣抗疫經驗，並於12月底與巴國亞松森大學醫學院附設醫院締結為姊妹醫院，透過線上教學，協助訓練該院醫護人員，為促進兩國邦誼盡力貢獻。

國泰自民國96年就開始透過醫療援助我國最遠的邦交國巴拉圭，先與國際合作發展基金會(國合會)合作，多次至巴拉圭醫療服務，接著民國105年起攜手國合會，與巴拉圭簽訂各為期4年的第一、二期「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，期間多次派遣資訊專家赴巴國進行醫療資訊系統開發及在台灣陸續訓練巴國14名種子教師，完成巴國建置與開發完成「醫療資訊整合系統」，幫助巴國就醫流程資訊化。

國泰分享，巴拉圭醫療體系以往從原本掛號、醫師問診開方到藥局發藥皆為人工紙本手繕，去年2月新冠肺炎疫情爆發前，這套整合系統(含掛號、醫師問診、藥局發藥、醫師班表及使用管理)已可使當地亞松森市、Guaíra省、Alto Paraná省等45間醫療機構，每月病人服務量達17萬人次，醫護人員服務量能平均增加2倍，病人看診等待時間從2.5小時大幅縮短至0.9小時。

國泰院深根海外醫療服務，除了巴拉圭之外，多年來也派人在斐濟、巴拿馬、印度及蒙古等地行醫，副院長林朝祥表示，協助巴國建置醫療系統獲得當地衛生部高度肯定，未來，此一成功經驗在繼續推廣至其他中南美洲國家使用。

巴拉圭 新冠肺炎 醫護人員

延伸閱讀

不敢帶頭打AZ疫苗？ 蘇貞昌：我去搶著打這樣不好

台鐵海端工安意外 海端衛生所醫護狂奔1公里搶救

AZ疫苗副作用頻傳 台灣醫護施打意願不一

部桃重啟醫護雀躍 陳時中笑：士氣高熱情如火

相關新聞

國5直通蘇花改可行性研究報部 擬速限80、設1收費門架

為提升民眾行車順暢、解決蘇澳市區交通壅塞問題，交通部高速公路局近日完成國道5號銜接蘇花改的可行性評估報告。高公局說，已於...

意外拍到！ 鄭明典一張圖看霾吹入台北盆地過程

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享兩張不同時段的硬漢嶺影像，分析昨日霾的前進過程。直呼「這算是個意外」，硬漢嶺影像剛好可以...

霧霾嚴重！101大樓消失了 這些地區空汙紅色警示

今天西部空氣品質不佳，根據環保署空氣品質監測網顯示，中山觀測站的監視器角度原本可見101大樓，但今天上午7時許已無法看見...

元宵節防疫 各地活動取消、縮小

今天元宵節，受疫情影響，各地不少元宵活動都取消或延期，照辦的也縮小規模或配合防疫作法。台北市社子島「夜弄土地公」活動照常...

濃霧特報！ 北部空品「紅色警示」 晚上變天才好轉

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門能見度不足200公尺。

一天追完50集韓劇！30歲女眼前一片黑影 確診飛蚊症

一位30歲的張小姐，因為今年春節假期沒日沒夜的追劇，甚至一天可以追完一部五十多集的劇。最近，張小姐發現看東西經常閃著亮光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。