視訊協助巴拉圭醫護抗新冠 國泰醫院獲頒貢獻獎

新冠肺炎席捲全球，連台灣最遠的邦交國巴拉圭都陷入災區，為了支持台灣深耕邦交國國家醫療，國泰綜合醫院去年透過線上教學協助巴拉圭醫護人員防疫，不但獲得外交部高度肯定獲頒「外交之友貢獻獎」，也是第四度獲頒此一殊榮。

國泰綜合醫院表示，新冠肺炎蔓延大幅限制國際移動，但去年3月份，醫院仍與巴拉圭衛生部疾管局人員，以視訊方式分享因應疫情作法，接著10月舉辦國際線上研討會，邀請巴拉圭等國分享台灣抗疫經驗，並於12月底與巴國亞松森大學醫學院附設醫院締結為姊妹醫院，透過線上教學，協助訓練該院醫護人員，為促進兩國邦誼盡力貢獻。

國泰自民國96年就開始透過醫療援助我國最遠的邦交國巴拉圭，先與國際合作發展基金會(國合會)合作，多次至巴拉圭醫療服務，接著民國105年起攜手國合會，與巴拉圭簽訂各為期4年的第一、二期「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，期間多次派遣資訊專家赴巴國進行醫療資訊系統開發及在台灣陸續訓練巴國14名種子教師，完成巴國建置與開發完成「醫療資訊整合系統」，幫助巴國就醫流程資訊化。

國泰分享，巴拉圭醫療體系以往從原本掛號、醫師問診開方到藥局發藥皆為人工紙本手繕，去年2月新冠肺炎疫情爆發前，這套整合系統(含掛號、醫師問診、藥局發藥、醫師班表及使用管理)已可使當地亞松森市、Guaíra省、Alto Paraná省等45間醫療機構，每月病人服務量達17萬人次，醫護人員服務量能平均增加2倍，病人看診等待時間從2.5小時大幅縮短至0.9小時。

國泰院深根海外醫療服務，除了巴拉圭之外，多年來也派人在斐濟、巴拿馬、印度及蒙古等地行醫，副院長林朝祥表示，協助巴國建置醫療系統獲得當地衛生部高度肯定，未來，此一成功經驗在繼續推廣至其他中南美洲國家使用。