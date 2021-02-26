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Lowlee的煲湯筆記／雪耳木瓜糖水、番茄玉米豬肝湯

采實文化 / Lowlee
雪耳木瓜糖水成品。圖／采實文化提供
雪耳木瓜糖水成品。圖／采實文化提供

【Lowlee老師的煲湯筆記】

用木瓜煲湯是廣東人的日常，他們喜歡用熟成木瓜煲煮，因為可以讓湯水有自然的清甜。木瓜也常被用來做甜品，飯後來一份甜品，對香港人來說才是圓滿的一餐。

香港人吃甜品叫「食糖水」，糖水對香港人的意義不只是飯後甜點那麼簡單，糖水熱食或冷食皆可，按四季時令而變化，譬如夏天吃綠豆沙，冬天吃芝麻糊，讓不同材料發揮不同養生的作用。

※備註：本文僅為一般家庭料理食譜參考，專業資訊請洽醫師

【甜品：雪耳木瓜糖水】

份數：3 ∼ 4人份

烹煮時間： 1小時

● 材料

食材

木瓜 1顆

冰糖 適量

● 乾料

雪耳 1朵

南北杏 25克

● 作法

1. 將雪耳浸泡水中泡發後，洗淨後去蒂，並剪成適口大小。

2. 木瓜削皮去籽，切成小塊。

3. 南北杏洗凈後備用。

4. 將步驟1、2、3食材放入鍋內鋪平，加入適量清水，以大火滾開後，蓋上鍋蓋以小火煲煮1小時，開蓋加入冰糖調味即可享用。

【同場加映：番茄玉米豬肝湯】

番茄玉米豬肝湯成品。圖／采實文化提供
番茄玉米豬肝湯成品。圖／采實文化提供

份數：3 ∼ 4人份

烹煮時間：60 分鐘

● 材料

食材

豬瘦肉 半斤

豬肝 200克

番茄 2顆

玉米 1∼ 2 條

薑 1塊

● 調味

米酒 適量

白芝麻油 少許

白胡椒粉 少許

鹽 適量

● 作法

1. 豬瘦肉不切，整塊以熱水汆燙，去除血水後撈起備用。

2. 番茄洗淨切成大塊、玉米去皮洗淨切成大段。

3. 豬肝洗淨，浸泡在加有一湯匙米酒的水中，半小時後撈起並切成片狀，再用滾水快速汆燙一下，撈起沖冷水備用。

4. 除了豬肝外的食材放入鍋內鋪平，加入2500∼3000ml的清水，以大火煲煮，滾開後蓋上鍋蓋轉小火再煲煮1小時後，放入豬肝並轉大火，加入適量的白芝麻油、白胡椒、鹽，約1分鐘即可關火。

【以上摘文選自《原型食物煲湯料理》、作者：Lowlee 、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】

書名／《原型食物煲湯料理》、作者／Lowlee 、圖／采實文化提供
書名／《原型食物煲湯料理》、作者／Lowlee 、圖／采實文化提供

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