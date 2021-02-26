Lowlee的煲湯筆記／雪耳木瓜糖水、番茄玉米豬肝湯
【Lowlee老師的煲湯筆記】
用木瓜煲湯是廣東人的日常，他們喜歡用熟成木瓜煲煮，因為可以讓湯水有自然的清甜。木瓜也常被用來做甜品，飯後來一份甜品，對香港人來說才是圓滿的一餐。
香港人吃甜品叫「食糖水」，糖水對香港人的意義不只是飯後甜點那麼簡單，糖水熱食或冷食皆可，按四季時令而變化，譬如夏天吃綠豆沙，冬天吃芝麻糊，讓不同材料發揮不同養生的作用。
※備註：本文僅為一般家庭料理食譜參考，專業資訊請洽醫師
【甜品：雪耳木瓜糖水】
份數：3 ∼ 4人份
烹煮時間： 1小時
● 材料
食材
木瓜 1顆
冰糖 適量
● 乾料
雪耳 1朵
南北杏 25克
● 作法
1. 將雪耳浸泡水中泡發後，洗淨後去蒂，並剪成適口大小。
2. 木瓜削皮去籽，切成小塊。
3. 南北杏洗凈後備用。
4. 將步驟1、2、3食材放入鍋內鋪平，加入適量清水，以大火滾開後，蓋上鍋蓋以小火煲煮1小時，開蓋加入冰糖調味即可享用。
【同場加映：番茄玉米豬肝湯】
份數：3 ∼ 4人份
烹煮時間：60 分鐘
● 材料
食材
豬瘦肉 半斤
豬肝 200克
番茄 2顆
玉米 1∼ 2 條
薑 1塊
● 調味
米酒 適量
白芝麻油 少許
白胡椒粉 少許
鹽 適量
● 作法
1. 豬瘦肉不切，整塊以熱水汆燙，去除血水後撈起備用。
2. 番茄洗淨切成大塊、玉米去皮洗淨切成大段。
3. 豬肝洗淨，浸泡在加有一湯匙米酒的水中，半小時後撈起並切成片狀，再用滾水快速汆燙一下，撈起沖冷水備用。
4. 除了豬肝外的食材放入鍋內鋪平，加入2500∼3000ml的清水，以大火煲煮，滾開後蓋上鍋蓋轉小火再煲煮1小時後，放入豬肝並轉大火，加入適量的白芝麻油、白胡椒、鹽，約1分鐘即可關火。
【以上摘文選自《原型食物煲湯料理》、作者：Lowlee 、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】
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