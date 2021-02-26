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陽交大合併首發技轉案 間質幹細胞治療菜瓜布肺有解

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
國立陽明交通大學合校後宣布首發技轉案，前排左為陽交大校長林奇宏、右為富華再生醫學董事長林金源，後排由左至右分別為陽交大產學營運中心執行長貝先芝、解剖學及細胞生物學研究所教授傅毓秀、研發長蔡金吾以及台寶生醫學總經理陳宏賓。記者陳碧珠／攝影
國立陽明交通大學合校後宣布首發技轉案，前排左為陽交大校長林奇宏、右為富華再生醫學董事長林金源，後排由左至右分別為陽交大產學營運中心執行長貝先芝、解剖學及細胞生物學研究所教授傅毓秀、研發長蔡金吾以及台寶生醫學總經理陳宏賓。記者陳碧珠／攝影

俗稱「菜瓜布肺」的肺部纖維化不可逆又無藥可救，致死率不亞於肺癌，不過，由陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所教授傅毓秀所帶領的團隊，利用間質幹細胞逆轉菜瓜布肺，今日透過簽約正式將專利移轉給國內生技業者，預計年底進入人體臨床試驗。

「這也是陽明交大合併以來的首發技轉案」，校長林奇宏表示，合校至今尚未滿月就有很多個第一，包括第一個研究報告，第一個COVID-19藥物重大發現，現在又有第一個技轉，希望加速產學鏈結，為台灣生技醫療取得更多拔得頭籌的成績。

長期進行這項研究的教授傅毓秀表示，投入此項研究已近五年，引發肺纖維化的原因很多，像空汙、吸菸、老化，甚至新冠肺炎病毒都可能，當肺泡受到白血球浸潤，會讓吸進去的氧氣無法跑進血管，導致血管組織變厚、變硬和出現疤痕，情況只會越來越嚴重，最後連肺泡都會不見，病理幾乎像單行道般的回不去，患者久咳久喘後會像吸不到空氣般的累，但目前藥物只能支持性延緩病情，病患平均存活時間最短約2年，相當棘手。

2019年8月，傅毓秀研究團隊將動物臨床實驗成果發表在國際期刊《Theranostics》，團隊利用小鼠的左右肺部作對照，發現21天的幹細胞治療，病鼠肺功能明顯從80%提升到93%，血氧飽和度也顯著回升，原本急促的呼吸頻率也較為緩和，經媒體刊登後，傅毓秀說幾乎天天接到來自國內外詢問電話，瑞典、中國大陸甚至關心何時開始人體試驗希望取得專利。

傅毓秀說，這樣的研究進入到二期人體臨床實驗耗資至少1億元，為了讓台灣生醫研發之本根留台灣，陽明交大決定在把這部分的相關技術與專利，授權給國內富華生再生醫學，富華後續將在台寶符合GMP規範的細胞工廠進行細胞原物料試劑製備，年底展開人體臨床試驗。

陽明交通大學研發長蔡金吾表示，能技術轉移給業界，是學界研究成果很大的跨越，這不但是陽交大的成就，也代表台灣生技界有足夠的實力承接，可說是台灣生技產學合作邁入成熟的象徵。

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