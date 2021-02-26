3月2日解封雙鐵等交通運具可飲食 台鐵便當將恢復車上販售

交通部宣布，將自3月2日起放寬飲食限制，恢復高鐵自由座、取消台鐵站票限制，雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。台鐵局今天在官網上公告，「3月2日起列車上恢復販售完整包裝的便當、飲料與食品服務，歡迎民眾多加利用」。

今年春節前，因國內爆發部桃群聚事件，新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，2月1日起雙鐵、客運等交通運具禁止飲食，高鐵也取消春節自由座、台鐵限制站票。

交通部近日宣布，已於指揮中心會議中提報並獲同意，自3月2日起放寬大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食限制，旅客或民眾如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須戴口罩並恢復高鐵自由座服務及取消台鐵城際列車站票數限制，另雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。