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國5直通蘇花改可行性研究報部 擬速限80、設1收費門架

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國5銜接蘇花改可行性評估區位圖。圖／高公局提供
國5銜接蘇花改可行性評估區位圖。圖／高公局提供

為提升民眾行車順暢、解決蘇澳市區交通壅塞問題，交通部高速公路局近日完成國道5號銜接蘇花改的可行性評估報告。高公局說，已於1月25報交通部，經費178億元，可省15到20分鐘，另也規畫速限80公里，並設置一座ETC收費門架。

國5終點為蘇澳，但並未與蘇花改連接，用路人必須先下交流道行經市區再上蘇花改，因此每到連假期間，蘇澳市區經常湧入大量車流導致交通壅塞，地方民眾長期抱怨連連。為改善蘇澳市區交通狀況，高公局2018年曾評估國5延伸台9線再接蘇花改，但地方不埋單，希望國5直通蘇花改，立法院去年也要求啟動國5連接蘇花改評估。

高公局今天說，有關國5銜接蘇花改的可行性評估報告，已於1月25日報部，交通部將徵詢各單位意見，如運研所、公路總局等單位審查，才會做決定，若有其他意見將推回來再修改報告。

高公局說，按照規畫，國5直通蘇花改定位為國道的聯絡道，全長7.1公里，路幅寬比照蘇花改，總經費178億，將通過五座隧道，由於屬於山區道路，按照一級路線規定，最高速限80公里。另外由於是國道基金所做的建設，必須自負盈虧，所以將設置一座ETC收費門架。

高公局說，銜接台9線方案經費約19.5億元，直通蘇花改方案是9倍左右。

高公局說，國5銜接蘇花改，預計擁塞問題能有效解決，由於蘇澳端點會經過市區道路，市區道路假日湧入大量，不想接蘇澳區可以直接蘇花改往花蓮，方便許多，對用路時間可以節省，預計尖峰時間可以省15到20鐘。

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