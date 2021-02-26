101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

根據環保署監測，今天上午9時全台有13個測站達紅色警示，新北市、中彰投、雲嘉等空氣品質都很差，台北知名地標101也消失在白色霧霾中。北市教育局提醒，高中以下學校，如有營隊或戶外課，活動調整於室內，並留意空氣品質測站數據資訊。

教育部發布「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，若於上課期間發生空氣品質惡化之情況，以不停課為原則，加強師生健康防護，並宣導學生及幼兒於上、下學途中或進行戶外活動時，應配戴口罩等個人防護用具；於室內上課時適度關閉門窗。

指標AQI代表顏色，建議採取防護措施。AQI值達橘色，應減少長時間劇烈運動，敏感性族群之師生，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

AQI值達紅色，學校應視室外課（體育課）、戶外教學或觀摩活動之活動地，應將課程活動調整於室內進行或延期辦理。

AQI值達紫色，學校及幼兒園應全部立即停止戶外活動，並將課程調整於室內進行。