飼料高漲畜牧業壓力大！養豬戶：恐6月後才有機會和緩
因為船期以及貨櫃短缺，國內畜牧飼料所需的黃豆、玉米價格大漲，中華民國養豬協會過年前要求農委會農糧署釋出公糧碎米，但僅釋出少量給國內大型飼料廠、杯水車薪，國內養豬業者推估，要等到國外供貨穩定、船期、貨櫃都穩定，3月中旬以後有機會和緩，也有業者認為，至少要今年6月以後，才可能有機會回歸穩定。
受到疫情航運影響，玉米與黃豆(豆粉)價格2020年6月分別是每公斤6.5元、11.7元；短短8個月間，現在根據中央畜產會資料(2月25日)，玉米與黃豆(豆粉)價格為9.35元、19.15元，漲幅分別 43%、63%，造成畜牧業者壓力。
中華民國養豬協會理事長楊杰表示，七成的養豬戶屬於「自配戶」，所謂自配戶是自行配置飼料，非採用飼料廠所統一生產的飼料，因此協會為大多數養豬戶提出建議，希望農糧署能釋出國內釋出糙米碎米以及硬質玉米，對比現行的飼料行情會便宜一點點，「聊勝於無」，但後來這波沒有積極去要求(釋出)，是因為這波比較缺乏的是黃豆為主，黃豆在飼料中比較難有替代。
楊杰表示，現況來說，一頭豬吃300多公斤的飼料，依照黃豆玉米漲幅，每公斤養豬成本增加3元成本，每頭豬成本增加1000元。飼料的結構中，玉米提供的是養豬熱量來源，黃豆是養豬蛋白質的供應；黃豆(豆粉)價格現在每公斤19元，要跌到17元才合理，他認為，要到三月中旬以後有機會緩和。
台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，養豬成本高漲，現在各種養豬備料都在漲，包括乳清、魚粉都是，玉米黃豆的價格高漲，受到美國暴風雪、船期延誤影響，有太多外在因素影響，但仍不能因為飼料貴，就一昧的節省飼料成本，由於2021上半年賣的豬，是2020下半年準備的；現在2021上半年準備的豬，是2021下半年要賣的；若過於節省飼料，會造成豬隻營養不良、生長慢，免疫系統差，加上近期天氣溫度相差10度，飼養並不容易。
他也說，國外要到今年4月，供貨才會明朗化，到台灣也要到6月以後，產地供貨以及船期都要穩定才行。
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