想脫單？元宵節「黃金4小時」要把握 命理師教3招求姻緣絕技

今（26）天是農曆正月15日「元宵節」，許多人都會趁著連假相約心儀對象出遊，但其實元宵節不只有浪漫的典故，更相當適合祈求姻緣，命理專家楊登嵙就提供3招求姻緣妙計，想脫單的朋友千萬別錯過！

根據命理網站《旺好運》，元宵節在古代是個浪漫的節日，因為古時多因父母的媒妁之言成婚，男女婚前少有見面機會，因此多會利用元宵節見面，男女在燈下互相偷看對方就是古代一種相親方式。

現代也有不少未婚男女藉著賞花燈機會結伴出遊，尋找適合的另一半，情侶間更能感情增溫，因此在「月圓人團圓」的好兆頭下，風水命學老師楊登嵙就分享3招祈求姻緣的好方法。

第1招：元宵節當天晚上7點到11點之間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花、3支香、1對蠟燭、3樣水果、粉晶球或粉晶手鍊等，將上述供品對著月亮膜拜，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，誠心許願才容易出現心所嚮往的對象。

第2招：拿一個簡易指南針，站在臥室「中央」找出自己的「桃花位」。農曆生肖豬兔羊：桃花位在正北方；虎馬狗：桃花位在正東方；蛇雞牛：桃花位在正南方；猴鼠龍：桃花位在正西方。

第3招：將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊放置或掛在自己的「桃花位」。