一天追完50集韓劇！30歲女眼前一片黑影 確診飛蚊症

一位30歲的張小姐，因為今年春節假期沒日沒夜的追劇，甚至一天可以追完一部五十多集的劇。最近，張小姐發現看東西經常閃著亮光，時不時還有黑影在眼前飄，而且感覺看東西不如以前清楚，立即到台北醫院眼科檢查，經醫師診斷為飛蚊症。

台北醫院眼科主任林人傑表示，像張小姐這種情況並不少見，每逢假期過後都會出現一波就診潮，春節假期亦不例外，開春開始看診，飛蚊症的病人就接踵而來，半天的門診時間就可能看到十幾個案例，可以高達兩成的比例。主要原因是春節期間熬夜不睡覺、長時間看電視、玩電腦和玩手機，導致眼睛過度疲勞，而產生飛蚊症。隨著生活及工作的智能化發展，上班用電腦，下班玩手機的現象很普遍，使得「飛蚊症」罹病年齡有年輕化的趨勢，特別是年輕族群，更應該加強保護視力。

林人傑說明，飛蚊症典型症狀會有一點兩點的黑影在眼前飛來飛去，有時看得到黑影，有時候又看不到，有些在暗處還會伴有閃光感。通常只要有適當的休息，用眼時間不要過長，每隔一小時讓眼睛休息5至10分鐘，避免眼睛過度勞累，就可以預防。但如果眼前黑影短時間會突然迅速增多，並成堆成群的出現，甚至遮住視野，可能已經造成眼睛的傷害。這時千萬不能忽視不理，應盡速就醫治療，否則嚴重可能導致視網膜脫離，甚至失明的地步。

林人傑提醒，平時要多鍛鍊身體，適當的休息，避免過度用眼，關注自己眼睛的狀況。若眼睛疲勞不適，可以透過幾個簡單的眼球運動讓眼部肌肉放鬆：

一、遠近調節：訓練眼部的內直肌和睫狀肌，將左或右手的食指放在眼睛平視的位置，雙眼專心注意食指，將食指從遠到近慢慢移向自己的鼻頭位置，最後眼球會向鬥雞眼一樣向內看，重複幾次動作。

二、眼球轉動：兩眼依序朝向上、左上、左、左下、下、右下、右、右上的方向看，以順時鐘、逆時鐘方式轉動眼球，舒展眼球附近較少用到的肌肉，可以消除疲勞。

三、配合眼部熱敷，促進血液循環，讓眼睛獲得完全的休息。