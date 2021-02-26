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意外拍到！ 鄭明典一張圖看霾吹入台北盆地過程

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
昨天上午10時50分的硬漢嶺影像，剛好可以看到霾吹入台北盆地的過程。圖／取自鄭明典臉書
昨天上午10時50分的硬漢嶺影像，剛好可以看到霾吹入台北盆地的過程。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典今天在臉書分享兩張不同時段的硬漢嶺影像，分析昨日霾的前進過程。直呼「這算是個意外」，硬漢嶺影像剛好可以看到霾吹入台北盆地的過程。

兩張影像分別是昨天上午10時和昨天上午10時50分。鄭明典說，第一張照片是昨天上午10時，台北盆地上方有中層雲，近地面能見度極佳。隔50分鐘之後，看到低雲湧入，這個方向是五股，雲由右往左，所以是由林口方向越台地而來。低雲進來前，明顯灰色氣流已在前方，同樣由右往左。

他昨天在臉書表示，觀音山硬漢嶺昨天的雲海，雲頂很低，這波低海拔雲海，地面伴隨著高濃度懸浮微粒空氣，很快影響台北盆地內的空氣品質。而穩定平緩的雲頂，表示混合層厚度有限，空氣汙染濃度不易消散的原因。

昨天上午10時的硬漢嶺影像，台北盆地上方有中層雲，近地面能見度極佳。圖／取自鄭明典臉書
昨天上午10時的硬漢嶺影像，台北盆地上方有中層雲，近地面能見度極佳。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 氣象局 霧霾

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